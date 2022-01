Carregar reprodutor de áudio

A equipe Eurofarma-RC anunciou nesta quarta-feira (26) os nomes que formarão as duplas para a tradicional Corrida de Duplas que abre a temporada 2022 da Stock Car Pro Series, marcada para 13 de fevereiro, em Interlagos.

O paranaense Augusto Farfus formará parceria com Daniel Serra e o português Filipe Albuquerque será o companheiro de equipe de Ricardo Maurício.

O primeiro encontro de Daniel Serra com Augusto Farfus, será em Daytona, no final de semana, onde disputarão as 24 horas de Daytona. Em 2020, Farfus venceu pela segunda vez consecutiva pela classe GTLM com seu BMW GTE. E não são só eles. O tricampeão da prova, Filipe Albuquerque, que dividirá o cockpit com Ricardo Maurício, também estará por lá.

A prova de resistência acontece, anualmente desde 1962 e reúne grandes pilotos internacionais. Os três se preparam para embarcar para o Brasil logo após a competição.

“Estou muito contente de voltar a correr a corrida de duplas, já vai lá algum tempo desde a última participação, e eu fui ao pódio. Eu adorei correr no Brasil, adorei correr na Stock Car, com tantos pilotos com talento e agora receber esse convite da equipe Eurofarma foi muito especial”, declarou Albuquerque.

“Fico feliz com a volta da corrida em duplas, que já venci em 2015, e principalmente com essa parceria. O Filipe é um piloto experiente, conhece Interlagos e já venceu por lá em uma corrida longa, então, minhas expectativas são as melhores. Também estou ansioso pelo retorno para às pistas”, disse Ricardinho.

Embora estejam sempre se encontrando mundo afora nas corridas de GT em que ambos competem, Daniel Serra e Augusto Farfus nunca correram juntos. Em 2020 eles tiveram o plano adiado pela pandemia. A dupla já havia sido anunciada para a Corrida de Duplas da Stock Car, mas o fechamento dos autódromos e consequente cancelamento da prova não viabilizaram isso acontecer.

Dois anos depois, eles retomam a parceria para dividir o cockpit: “O Farfus é um nome que dispensa apresentação, ele já ganhou quase todas as corridas importantes de GT e é um cara que eu sempre admirei muito. Quase corremos juntos em 2020, mas agora vai acontecer”, disse Serra.

“Uma pena não ter acontecido antes, mas, fico feliz em ter sido chamado novamente porque sou um grande fã da Stock Car e do Daniel Serra, além de um grande amigo, ele é um grande exemplo para o turismo brasileiro. Acho que temos todas as credenciais para fazermos uma grande prova”, comentou Farfus.

A última vez que Farfus correu no Brasil foi em 2017 quando participou da etapa de encerramento da temporada da Stock Car pela equipe RCM, de Marcel Campos, filho de Rosinei Campos chefe da equipe Eurofarma-RC.

Já a lembrança de Filipe Albuquerque da pista de Interlagos é mais recente e com uma vitória extraordinária. Em 2019 ele disputou a a Porsche Endurance 500, em que viveu momentos dramáticos ao ver a roda do seu Porsche saltar durante a volta de apresentação, obrigando o piloto a largar da 30ª posição. Ao lado de Vitor Baptista, Albuquerque venceu a prova.

A primeira edição da Corrida de Duplas da Stock Car foi realizada em 2014, em Interlagos, e a equipe Eurofarma-RC já faturou duas das quatro provas realizadas. Em 2015, Ricardo Maurício venceu ao lado do argentino Nestor “Bebu” Girolami e em 2018 foi a vez de Daniel Serra conquistar a vitória com João Paulo Oliveira.

Confira dos vencedores da Corrida de Duplas:

2014 – Felipe Fraga e Rodrigo Sperafico (Interlagos)

2015 – Ricardo Maurício e Nestor “Bebu” Girolami (Goiânia)

2016 – Marcos Gomes e Antonio Pizzonia (Curitiba)

2018 – Daniel Serra e João Paulo Oliveira (Interlagos)

