Stock Car: Rossi é confirmado na A.Mattheis Vogel para 2022

Como o Motorsport.com havia adiantado, a equipe A.Mattheis Vogel confirmou nesta sexta-feira que terá o argentino Matías Rossi para a temporada 2022. O piloto, que conta com apoio da Toyota Gazoo Racing, guiará pelo terceiro ano seguido na categoria e será companheiro do atual campeão Gabriel Casagrande.

“Estou muito feliz de integrar uma equipe de tanto prestígio como a A.Mattheis Vogel, que tem uma grande história na Stock Car e obteve muito sucesso no ano passado com o título do Gabriel (Casagrande). É uma equipe referência para mim, portanto é um orgulho e uma grande oportunidade fazer parte da equipe. Estou pronto e querendo trabalhar rapidamente com o time”, diz Rossi, que vai trabalhar com o engenheiro Elio Seikel, irmão de Kiko, engenheiro de Casagrande.

Com histórico de conquistas nas principais categorias da América do Sul, como na TC e Super TC2000 da Argentina, Rossi é conhecido como “míssil” em seus país. O piloto do carro #177 promete acelerar forte em busca de bons resultados para a equipe A Mattheis Vogel.

“Queremos ser protagonistas por corrida e agradeço muito todos da Toyota Gazoo Racing do Brasil e da Argentina. Estou com uma grande expectativa para fazer minha terceira temporada na categoria e espero que seja um bom ano para nós”, completou Rossi.

Mauro Vogel, chefe da A.Mattheis Vogel, comemorou o acerto com Rossi: “O Matías é um piloto muito rápido que teve uma boa adaptação na Stock Car, sempre competitivo e tenho certeza que faremos um grande trabalho juntos. Nosso time tem dois pilotos de muito talento, então vamos seguir trabalhando para lutarmos por pódios, vitórias e tentarmos repetir o título de 2021”, disse Vogel.

A temporada 2022 da Stock Car começa em 13 de fevereiro na pista de Interlagos com a Corrida de Duplas.

