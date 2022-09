Carregar reprodutor de áudio

Vivendo sua temporada de estreia na Stock Car, Rodrigo Baptista correrá pela primeira vez com o carro da categoria em mais um circuito neste final de semana: o do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS). A pista no interior gaúcho recebe a nona etapa de 2022 e o piloto da Crown Racing está empolgado para voltar ao traçado de 3.531 metros após sete anos.

"Corri em Santa Cruz apenas na Fórmula 3, e é um circuito bastante seletivo, combinando curvas de alta e baixa velocidade. Vai ser bom voltar para lá, agora com a Stock Car. Como sempre, a classificação será vital para que a gente possa brigar por bons resultados nas duas corridas. Então, a equipe e eu vamos batalhar para avançar ao Q2 no sábado", disse Baptista.

Uma das novidades que os pilotos da Stock Car vão encontrar no circuito gaúcho é o novo asfalto. A pista, que até o ano passado era considerada uma das mais abrasivas do calendário, foi recapeada nos últimos meses. Assim, a expectativa de “Digo” é de que os pneus tenham um melhor desempenho ao longo do final de semana, o que deverá mexer com a corrida.

“A gente ainda precisa andar na pista para saber a real condição do asfalto novo, mas acredito que o desgaste dos pneus será menor em relação ao que os pilotos encontraram no ano passado. Será importante saber quais condições teremos desde os treinos livres, já que isso poderá impactar na nossa estratégia de corrida”, completou Baptista, que tem os patrocínios de Prolam Termolaminação, Prousiesp e Grupo Souza Lima.

A programação da Stock Car em Santa Cruz do Sul terá início neste sábado (24), dia que contará com os dois treinos livres e a classificação que definirá as posições de largada. A nona etapa do campeonato será disputada no domingo, com corridas às 14h10 e às 14h50, ambas com transmissão de Band, Sportv e canal da Stock Car no YouTube.

Confira a programação da Stock Car em Santa Cruz do Sul:

Sábado, 24 de setembro

8h10 - treino livre 1

11h - treino livre 2 (YouTube)

14h15 - classificação (Sportv e YouTube)

Domingo, 25 de setembro

14h10 - corrida 1 (Band, Sportv e YouTube)

14h50 - corrida 2 (Band, Sportv e YouTube)

