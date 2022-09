Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car vai reencontrar o autódromo de Santa Cruz do Sul (RS), neste fim de semana, com uma cara nova: pela primeira vez desde 2005, ano de sua inauguração, o circuito do interior gaúcho passou por uma reforma no asfalto, bem como recebeu obras complementares na estrutura.

As novidades agradaram Sérgio Jimenez, que corre com o Toyota Corolla da Scuderia Chiarelli, que está otimista para acelerar, pela primeira vez, no solo revitalizado da pista da terra da Oktoberfest.

“O autódromo de Santa Cruz do Sul, há algum tempo, merecia essa reforma”, destaca Jimenez. “É uma das pistas mais técnicas que temos hoje no país, além de ficar em uma cidade muito simpática e acolhedora. Fico feliz de ver tal atenção sendo dada ao circuito".

"É ótimo para a cidade e para a comunidade automobilística. Conquistei um pódio na Stock Car em Santa Cruz do Sul, seria maravilhoso conseguir repetir o feito para iniciar a história dessa nova página do circuito na categoria”, frisou.

Para tanto, Jimenez espera melhor sorte na primeira prova da categoria em 10 meses no circuito gaúcho.

“Em 2021, viemos para cá e o calor foi terrível. Não conseguimos ser competitivos na classificação nem concluir as duas corridas. Desta vez, estamos tendo uma temporada mais consistente e esperamos ter uma melhor performance e mais sorte, para brigarmos pelo top 10 e iniciarmos bem o que já podemos chamar de reta final do atual campeonato”, enfatizou.

A nona etapa da temporada da Stock Car, em Santa Cruz do Sul, prevê treinos a partir desta sexta-feira (23). No sábado (24), acontece a sessão classificatória, às 14h15, com transmissão dos canais SporTV. No domingo (25), as provas acontecem a partir das 14h, com transmissão via TV da Band e canais SporTV.

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?