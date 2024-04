A Stock Car Pro Series vivenciará entre 19 e 21 de abril um fim de semana especial e histórico no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Dias antes de completar 45 anos de existência (em 22/04), a principal categoria do automobilismo nacional vai acelerar no seu mais importante palco para a terceira etapa de 2024, que tem como líder do campeonato o ex-Fórmula 1 Felipe Massa.

Além da Stock Pro, Interlagos terá na pista o BRB Fórmula 4 Brasil, com a segunda rodada do seu calendário, e a abertura da temporada da categoria de acesso Stock Series. Os ingressos já estão à venda por meio da plataforma Sympla com valores partindo de R$ 25.

Estão disponíveis para compra ingressos para os setores de Arquibancadas Cobertas e de Arquibancadas Descobertas. As entradas para Arquibancada Descoberta podem ser adquiridas a partir de R$ 25 (meia-entrada ou Promo BRB Card), ou R$ 50 (inteira).

Com localização em frente à reta principal de Interlagos, o setor entrega uma boa visão do miolo do circuito e dispõe de área de convivência, com venda de alimentos e bebidas. O fã tem a opção de adquirir o Combo Família para arquibancada descoberta, em conjunto de quatro ingressos vendidos a um preço promocional de R$ 150.

São três as modalidades de ingressos disponíveis para as arquibancadas cobertas: a Arquibancada M, posicionada em frente aos boxes 8 a 23, oferecendo vista da reta principal e do S do Senna; a Arquibancada Pit Stop, em frente aos boxes 3 a 8, com vista da mais importante reta do traçado e do grid de largada; e a Arquibancada Tribuna, em frente à Torre, com vista parcial do miolo da pista e da reta dos boxes. Os ingressos para Arquibancada Coberta partem de R$ 80 (meia-entrada ou Promo BRB Card) ou R$ 160 (inteira).

O Combo Família Arquibancada Coberta dá direito a quatro ingressos individuais por valor promocional total de R$ 400, preço único para o combo. Todos os ingressos à venda são válidos para os dois dias de evento (sábado e domingo, 20 e 21 de abril) e podem ser parcelados em até 12 vezes. As entradas não dão direito a estacionamento e nem visitação aos boxes.

EVENTOS

Stock Car Pro Series, terceira etapa

BRB Fórmula 4 Brasil, segunda etapa

Stock Series, primeira etapa

Datas: 20 e 21 de abril (sábado e domingo)

SETORES DISPONÍVEIS PARA VENDA

ARQUIBANCADAS COBERTAS

Arquibancada M – posicionada em frente aos boxes 8 ao 23, vista da reta principal e início do S do Senna;

Arquibancada Pit-Stop – posicionada em frente aos boxes 3 ao 8, vista da reta principal e grid de largada;

Arquibancada Tribuna – posicionada em frente à Torre, com vista parcial do miolo da pista e reta principal.

Valor individual: R$ 80,00 (meia-entrada) e R$ 160,00 (inteira)

Combo Família

Combo de quatro ingressos individuais, com preço promocional, para arquibancadas cobertas localizadas na reta principal

Valor: R$ 400,00 (preço único para os quatro ingressos)

Acessos:

Arquibancadas M e Pit-Stop: Portão M – Avenida Senador Teotônio Vilela, 400, Interlagos

Arquibancada Tribuna – Portão B – Avenida Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos

Observações: Ingressos não dão direito a visitação aos boxes e a estacionamento. Entradas são válidas para os dois dias de evento – sábado e domingo.

ARQUIBANCADAS DESCOBERTAS

Posicionadas em frente à reta principal, com boa vista para o miolo do circuito, e área de convivência com praça de alimentação (food trucks).

Valor individual: R$ 25,00 (meia-entrada), R$ 50,00 (inteira).

Combo Família

Combo de quatro ingressos individuais, com preço promocional, para arquibancadas descobertas localizadas na reta principal

Valor: R$ 150,00 (preço único para os quatro ingressos)

Acessos:

Portão A – Avenida Interlagos, 6311, Interlagos

Observações: Ingressos não dão direito a visitação aos boxes e nem a estacionamento. Entradas são válidas para os dois dias de evento – sábado e domingo.

Abertura dos portões:

20 de abril, sábado, 7h30

21 de abril, domingo, 7h30

Autódromo Internacional José Carlos Pace, Interlagos

Avenida Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, São Paulo

Horário de funcionamento das bilheterias

20 de abril (sábado), das 7h30 às 16h30

21 de abril (domingo), das 7h30 às 13

Classificação etária

Menores de 2 anos não terão acesso ao evento

De 2 a 17 anos, devidamente acompanhados de pais ou responsável legal, mediante compra de ingresso.

Obrigatória apresentação dos documentos de identificação originais, com foto, do responsável e menor de idade.

Maiores informações pelo site: https://bileto.sympla.com.br/event/92493/d/247652

