Stock: Camilo teve problema no câmbio antes de vitória em Curitiba

Um dos principais pilotos da Stock Car e grande nome da Toyota Gazoo Racing na principal categoria do automobilismo brasileiro, Thiago Camilo brilhou neste domingo e venceu a corrida 2 de Curitiba com seu Corolla após largar em 16º. Não à toa, a emoção foi grande.

"Estou feliz demais por essa e vitória e que bom que tem mais uma no Paraná, né? Tem mais uma aqui na semana que vem. De todo modo, estou muito feliz e me emocionei muito dentro do carro depois da vitória, foi uma prova mentalmente muito desgastante. Eu tive problema nesse final de semana quase Inteiro. Durante os treinos (livres) e ontem na classificação um problema mecânico no meu carro, o que me colocou apenas na 12ª posição do grid", disse.

"A gente sabe que, o atleta, independentemente dos números e das coisas que já conquistou, ele está sempre tendo que provar a sua competitividade, mostrando resultados, né? Basta um deslize para você começar a ser questionado. Mas eu me preparei para hoje mais mentalmente do que qualquer outra coisa. Eu precisava estar forte hoje, com a cabeça focada em onde eu tinha como objetivo chegar e acabou dando tudo certo", seguiu.

"Tive problema na quarta volta da primeira corrida, meu câmbio falhava... E a equipe toda em volta. Mais do que a estratégia de parada, teve o rádio também. A parte motivacional, do incentivo volta a volta. Confesso que não esperava tanto trabalho assim numa corrida como essa, mas a gente mostrou que o trabalho deu certo. Eu me preparei bastante e consegui fechar um final de semana difícil da melhor maneira possível. Grato a equipe", completou.

Confira como ficou o campeonato

Posição Piloto Pontos 1 Daniel Serra 197 2 Gabriel Casagrande 188 3 Cesar Ramos 162 4 Ricardo Zonta 156 5 Thiago Camilo 148 6 Rubens Barrichello 147 7 Bruno Baptista 138 8 Diego Nunes 127 9 Ricardo Maurício 123 10 Átila Abreu 123

Veja como foi a etapa de Curitiba

.