Stock: maior pontuador, Maurício celebra fim de semana em Curitiba

Atual campeão da Stock Car e vencedor de três temporadas da categoria máxima do automobilismo brasileiro, Ricardo Maurício fez a pole position, venceu a corrida 1 e foi o maior pontuador da primeira de duas etapas consecutivas em Curitiba neste fim de semana.

O piloto da Eurofarma, que terminou em 10º na corrida 2, celebrou: "Estou muito feliz pelo final de semana, foi super positivo não só pra mim mas para toda a equipe. Mais uma pole, mais uma vitória na carreira e subindo no campeonato porque agora estou em nono lugar."

"Eu hoje fiz 43 pontos e fui o maior pontuador do final de semana, o que mostra que começamos a segunda metade do campeonato com o pé direito", seguiu 'Ricardinho', companheiro de Daniel Serra, também tricampeão e líder da temporada.

"Espero que a gente consiga deslanchar e afunilar na pontuação para chegar ao final do ano com chances de disputar. Só tenho a agradecer à equipe pelo carro maravilhoso que eles proporcionaram", completou Maurício, que busca seu quarto título da Stock Car.

Confira como ficou o campeonato

Posição Piloto Pontos 1 Daniel Serra 197 2 Gabriel Casagrande 188 3 Cesar Ramos 162 4 Ricardo Zonta 156 5 Thiago Camilo 148 6 Rubens Barrichello 147 7 Bruno Baptista 138 8 Diego Nunes 127 9 Ricardo Maurício 123 10 Átila Abreu 123

Veja como foi a etapa de Curitiba

