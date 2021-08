Stock: Ricardo Zonta se recupera na corrida 2 em Curitiba

Ricardo Zonta terminou a primeira corrida de Curitiba na 22ª colocação. Já na segunda prova, o ex-F1 teve um desempenho melhor e terminou em 4º lugar mesmo caindo para 24º, o piloto da casa se mantém no top da disputa pelo título do campeonato. Os carros da Toyota Gazoo Racing terminaram em 1º, 3º e 4º na corrida 2.

No início da prova 1, Zonta caiu para a 24ª colocação após soltar o pé para não acertar o Toyota Corolla de Sergio Jimenez, que rodou na segunda curva. Na abertura dos boxes, na oitava, o ex-piloto da Toyota na F1 já estava em 16º. Porém, optando por pneus mais novos para a segunda corrida, Zonta foi aos pits e retornou à pista em 20º e uma volta atrás do líder. Ele acabou a corrida 1 em 22º. "Fui muito cauteloso na primeira freada. Não conseguimos pontuar na primeira", disse.

Já na corrida 2, Zonta teve um momento de recuperação: saiu de 20º e terminou em quarto, atrás do companheiro de equipe Bruno Baptista. "[...] vinha forte na segunda para vencer. Mas tive entraves para ultrapassar carros que vinham bem mais lentos e usavam push defensivamente antes da janela dos pits", contou.

Com o resultado da segunda corrida, Zonta ficou na frente de todos os três primeiros colocados do campeonato. Do top 5 candidatos ao título, Thiago Camilo, também da Toyota Gazoo Racing, quinto no campeonato atrás de Ricardo, foi o melhor colocado ao conquistar a vitória e passar Rubens Barrichello.

Colega de time de Ricardo Zonta, Bruno Baptista, terminou a corrida 1 em 10º. O paulistano de 24 anos teve um ótimo fim de semana na primeira visita da Stock Car em Curitiba. Na sua segunda corrida, ele levou seu Toyota Gazoo Racing para o pódio, com um terceiro lugar na frente Zonta. Baptista está em 7º no campeonato, com 140 pontos, sete atrás de Rubinho.

O campeonato segue liderado por Daniel Serra. Gabriel Casagrande e Cesar Ramos fecham o top 3.

A Stock Car continua em Curitiba e realizará a próxima etapa no anel externo do Autódromo Internacional de Curitiba, nos dias 7 e 8 de agosto, próximo final de semana.