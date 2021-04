Allam Khodair foi o mais rápido no primeiro treino livre que aconteceu neste sábado (24) em Goiânia, primeira etapa de 2021 da Stock Car.

A temporada de 2021 da principal categoria brasileira inicia neste fim de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em rodada dupla, e a Blau Motorsport foi destaque no TL1, com seus dois pilotos terminando a sessão no top-3.

Depois de Gaetano di Mauro ter liderado o treino extra nesta sexta-feira (23), com tempo de 1min27s381, Khodair, da Blau Motorsport, cravou 1min27s203 em sua melhor volta e foi o mais rápido do primeiro treino livre para a primeira corrida da temporada.

Di Mauro ficou com o segundo melhor tempo junto à KTF Racing, com 1min27s207, seguido de Diego Nunes, que registrou 1min27s287.

O estreante na categoria Felipe Massa, que havia registrado o terceiro melhor tempo no treino extra de sexta-feira, terminou o TL1 na 26ª posição.

Rubens Barrichello, Ricardo Maurício e Nelsinho Piquet ficaram em 12º, 17º e 14º, respectivamente.

Os pilotos voltam à pista para o segundo treino livre, marcado para 12h10, e classificatório, a partir das 15h. No domingo, serão disputadas duas corridas, a primeira com largada prevista para as 15h10.

Veja o resultado do primeiro treino livre m Goiânia

Pos. No. Piloto Equipe Carro Volta/Dif. 1 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:27.203 2 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 0.004 3 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 0.084 4 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.086 5 83 Gabriel Casagrande AMatheis Vogel Motorsport Cruze 0.143 6 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.183 7 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 0.227 8 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.227 9 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.264 10 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.285 11 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 0.302 12 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 0.346 13 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.372 14 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 0.405 15 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 0.421 16 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 0.432 17 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 0.451 18 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 0.594 19 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 0.631 20 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 0.640 21 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 0.680 22 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 0.697 23 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 0.711 24 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 0.857 25 65 Max Wilson Full Time Sports Corolla 0.906 26 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.916 27 9 Guga Lima AMatheis Vogel Motorsport Cruze 0.925 28 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1.010 29 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 1.338 30 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 1.528 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 2.714 32 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze -

