Principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car terá um grid 'de peso' em 2021. Além de 'manter' ex-pilotos da Fórmula 1 como Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta, a atração se reforça com nomes como Tony Kanaan e Felipe Massa. Este, aliás, prometeu reeditar as disputas que teve com 'Rubinho' durante os anos em que correram no campeonato de elite do esporte a motor mundial.

"Já faz muito tempo que eu não corro com o Rubinho, o último ano foi 2011 na Fórmula 1, e será, sem dúvida, divertido voltar a correr com ele", afirmou Massa, que sucedeu Barrichello na Ferrari e quase conquistou o título da F1 2008 com a escuderia.

"Lógico que ele tem uma experiência grande na Stock e eu estou começando a agora, então não tenho nenhum problema em pedir conselhos. Qualquer conselho com que eu consiga evoluir estará de bom tamanho. Espero estar próximo dele o mais rápido possível para a gente continuar a disputa que a gente teve por muitos anos na F1. É bem bacana dar continuidade a isso", completou o piloto, que guiará o Chevrolet Cruze da equipe Lubrax Podium.

Já Barrichello ressaltou o prazer de correr com velhos conhecidos na Stock Car: "A gente tem que bater palmas por poder estar 'dividindo' a pista com amigos. Mas, logicamente, todo mundo tem o intuito de ganhar, ninguém veio aqui para ficar brincando".

Campeão da Stock Car em 2014, Barrichello exaltou Massa e Kanaan, falando com bom humor sobre os 'parceiros' que reencontrará no Brasil. "São dois amigos que, se baterem em mim, podem ter certeza que vou abraçar, não vamos 'sair na mão' nem nada."

"Só que o Tony [Kanaan] é meu 'irmão' mesmo... Ele perdeu o pai muito cedo e meu pai cuidou dele. Tanto é que eu ficava bem 'puto' quando era moleque porque chegava na geladeira e os meus refrigerantes estavam todos pela metade, então é hora de revidar", brincou.

"Ele falou: 'Você vai me ajudar, mano?'. E eu: 'Lógico, da última vez eu descobri que você estava com amortecedor novo na Fórmula Indy e nem tinha me contado, mas pode deixar... Eu te ajudo, sim, pode ficar tranquilo, pode vir'. Vai ser divertidíssimo", relatou, mencionando o período em que foi companheiro de equipe de Kanaan na IndyCar. Na Stock, aliás, eles também dividirão os boxes. Ambos guiarão o Toyota Corolla da equipe Full Time.

