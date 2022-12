Carregar reprodutor de áudio

A Vicar Promoções Desportivas e a Pirelli anunciaram nesta segunda-feira (12) que não renovarão o acordo de fornecimento de pneus para as categorias Stock Car Pro Series, Stock Series e Fórmula 4 Brasil. A decisão, tomada em comum acordo entre as duas empresas, encerrará o vínculo entre a fabricante e as categorias no final de 2022.



“Essa foi uma decisão puramente comercial por parte das duas empresas, que entenderam conjuntamente que não faria sentido dar continuidade ao formato atual de fornecimento e patrocínio. Mas gostaríamos de deixar claro que tanto os produtos quanto a assistência técnica oferecidos pela Pirelli durante todos estes anos de contrato foram excelentes e nos ajudaram a chegar até o momento de excelência que vivemos, com categorias muito competitivas e tecnicamente perfeitas”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar.



“Para a Pirelli, este período foi muito importante pois a pista funciona como laboratório a céu aberto e uma categoria com esta qualidade técnica e equalização sempre colabora com o desenvolvimento de produtos. Agradecemos os anos de trabalho em conjunto e a Pirelli segue firme em sua trajetória no automobilismo nacional e internacional, mantendo sempre as premissas da correta e pertinente valorização da qualidade, performance e segurança de seus produtos e serviços”, comenta Fabio Magliano, gerente de produtos Car e Motorsport da Pirelli no Brasil.



A Pirelli foi fornecedora de pneus para a Stock Car em diversos momentos, incluindo a primeira temporada da categoria, em 1979. Em 2013 a fabricante anunciou seu retorno à categoria, em um acordo que vinha sendo renovado desde então e que se encerrará em 2022.

Veja a Super Final da temporada 2022 da Stock Car Pro Series em Interlagos:

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music