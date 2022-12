Carregar reprodutor de áudio

A Hankook Tire anunciou que passa a patrocinar e fornecer pneus de maneira exclusiva para a Stock Car Pro Series, além da categoria de acesso, Stock Series, e a Fórmula 4 Brasil.

Como fornecedora oficial e parceira da Vicar, promotora das categorias Stock Car Pro Series, Stock Series e F4 Brasil, a Hankook Tire equipará exclusivamente os carros da Stock com os pneus Hankook Ventus F200 e Hankook Z207.

Como um pneu slick de alta tecnologia para pistas secas, o Ventus F200 oferece desempenho direcional otimizado, incluindo excelente durabilidade e aderência. Para uso em superfícies molhadas, o Ventus Z207 evita efetivamente a aquaplanagem, promovendo a estabilização direcional, além de oferecer desempenho de drenagem maximizada.

“Nossa participação na Stock Car tem um significado especial porque entendemos o que esta categoria significa aos fãs de automobilismo no Brasil, bem como na América Latina,” disse Alex Inho Choi, presidente da Hankook Tire Latin America S.A. Ele acrescentou: “Por meio deste patrocínio, esperamos ajudar a nutrir a cultura do automobilismo na região e também usá-lo como uma plataforma para demonstrar a excelência em desempenho e confiabilidade de nossos pneus”.

“Estamos muito felizes com essa parceria, uma vez que a Hankook, além de ser a principal fabricante de pneus do mundo, é reconhecida pela qualidade de seus produtos de competição em várias categorias de ponta do automobilismo internacional”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora das categorias.

“Outro ponto fundamental é que essa parceria vai além das pistas. Nossa rede de lojas, a Stock Auto Service, é um forte player no varejo de pneus automotivos e a Hankook também será protagonista em nossa rede através desta nova parceria”, completou o executivo.

“A chegada da Hankook comprova o potencial de negócios e vendas que proporciona a sinergia entre a maior categoria do Brasil e a nossa rede de lojas”, disse Fabio Aires, CEO da Stock Auto Service. “É um modelo de negócio inédito no país e um link perfeito para os conceitos de esportividade, tecnologia e qualidade que toda a indústria busca salientar através do automobilismo”, continuou Aires.

A Hankook Tire atualmente fornece pneus de corrida para mais de 70 competições globais de automobilismo ou equipes em todo o mundo. Entre outros acordos, a Hankook foi designada como fornecedora oficial exclusiva e parceira de tecnologia da Fórmula E.

