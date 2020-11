A Vicar, promotora da Stock Car, divulgou nesta segunda (23), uma expansão da categoria em termos de transmissão que inclui uma presença maior em plataformas digitais para a temporada de 2021. Além das transmissões em TV aberta com a Band e paga com o SporTV, a categoria terá uma grande presença nas redes sociais, permitindo que a Stock seja acompanhada de qualquer lugar do mundo.

Na TV aberta, a Band adquiriu os direitos de transmissão por cinco temporadas, em uma parceria que prevê a exibição de todas as corridas ao vivo, além de outras iniciativas. O acordo com a Band tem a opção de renovação por mais cinco e inclui também a exibição de matérias dentro dos telejornais e a participação de nomes do grid em programas da emissora.

“Estar com todas as provas ao vivo em um contrato de longo prazo dá a segurança e a estabilidade para que equipes e patrocinadores também invistam em acordos de longa duração, o que é excelente para todos os envolvidos do ponto de vista do negócio”, afirmou Fernando Julianelli, VP Comercial e de Marketing da Vicar.

Já na TV paga, a renovação com o Grupo Globo foi confirmada por mais dois anos. O acordo garante as transmissões também dos treinos classificatórios. A SportTV confirma assim, a continuidade da parceria iniciada ainda em 2000 e o canal produzirá materiais especiais da categoria em seus programas jornalísticos.

“Pela sua liderança no segmento e pela história e tradição que tem com a Stock Car, o Sportv é um parceiro importante neste momento em que a categoria está se transformando e modernizando”, disse Carlos Col, Presidente da Vicar. “É uma parceria que nos deixa muito felizes por sua continuidade por pelo menos mais dois anos”.

Mas a grande novidade do anúncio desta segunda é a expansão da plataforma digital, que tem como destaque a exibição das provas ao vivo e com sinal aberto para todas as regiões do mundo, através de um acordo feito com as principais redes sociais, como Instagram, Facebook e YouTube.

Isso representa um momento inédito para a Stock, que visa tornar-se uma produtora de conteúdo focada no mundo do automobilismo e seus bastidores. Com isso, todo o final de semana de uma etapa será transmitido ao vivo e com sinal aberto.

“No ano que vem uma de nossas missões será construir uma plataforma robusta e ao mesmo tempo dinâmica e atual, vinculada ao principais hubs das mídias sociais, como Instagram, Facebook e Youtube”, observa o VP da Vicar.

“Com este projeto, teremos construído o tripé TV aberta + TV paga + plataforma digital somente com parceiros de ponta em cada segmento. De forma que a Stock Car poderá ser assistida com extrema qualidade, ao vivo, por qualquer fã brasileiro ou estrangeiro, bastando para isso ter um aparelho de TV ou celular”, finaliza Fernando Julianelli.

