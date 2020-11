Coluna do Vicente Sfeir: Stock Car no canal do esporte

Na última sexta-feira a Stock Car anunciou seu novo plano de mídia para a temporada 2021 e os próximos cinco anos.

As transmissões em TV aberta saem da Rede Globo e passam a ter suas emoções transmitidas em rede nacional pela Band. Ao mesmo tempo, o SporTV mantém os direitos de transmissão na TV paga, para seu público que já é fiel ao canal e está acostumado a acompanhar a Stock pelo SporTV.

A ligação da Rede Bandeirantes com a Stock Car é longínqua, a emissora foi uma das responsáveis por popularizar a categoria quando ela ainda engatinhava no final dos anos 80 e começo dos 90. Por muitos anos a Band foi um dos principais canais em conteúdo esportivo da TV aberta, e ter ela de volta nesse meio é muito bom, não só para a categoria, como para a televisão em geral.

Com essa mudança, a categoria passa a ter um alcance e audiência ainda maiores durante o ano todo. Não só nas etapas, mas durante toda a grade do jornalismo da Band, que em minha opinião foi um “golaço” da organização da categoria.

Explico por que eu acho que essa decisão foi boa: A Stock Car é a maior categoria do automobilismo nacional, mas na minha opinião, a mais competitiva do mundo.

O nível dos pilotos que aqui aceleram é muito alto, poucas categorias do mundo têm tantos nomes de peso quanto a Stock. Temos pilotos que passaram na Fórmula 1 e em categorias próximas a ela. O nível de competitividade é impressionante: as 17 corridas tiveram nada menos que 13 vencedores diferentes – um campeonato que, apensar da pandemia, vai para a reta final disputadíssimo.

A Shell ainda se mantém viva na disputa pelo título: o Ricardo Zonta pode trazer esse primeiro campeonato para a marca. Em caso de vitória de Zonta e com Thiago Camilo e Daniel Serra além do segundo lugar, garantimos o inédito título para a Shell na categoria.

A Stock Car precisa estar mais presente na grade televisiva. Não se trata apenas de uma competição de automóveis, é uma categoria que desenvolve novas tecnologias para o segmento automotivo e para o consumidor final.

Além disso ela é uma enorme plataforma de marketing para empresas dos segmentos de combustíveis, lubrificantes, farmacêuticas e tecnologias. Essas marcas escolheram a Stock Car como forma de divulgar seus nomes em troca de um caríssimo pacote de investimento em 30 segundos de televisão.

Com a volta da normalidade, os públicos voltam a frequentar os autódromos por onde a categoria passa. Os convidados também voltam a frequentar os paddocks em eventos corporativos.

Para o próximo ano, a chegada do Felipe Massa é outro grande atrativo para a categoria e para o público, coroando esse grande momento que a Stock atravessa.

10 pilotos chegam vivos para disputar o título em São Paulo nessa temporada, com pelo menos seis com chances reais de título. Isso mostra o grau de competitividade da categoria e atrai o público que gosta de corridas dinâmicas, com boas disputas em todas as etapas.

Além disso, chegaremos em novas residências com a Band, trazendo um novo público para o circo da categoria. Um número ainda maior de pessoas passará a assistir a categoria, o que permite a criação de novos produtos para a categoria.

Pego como exemplo a série “Drive to Survive” sobre os bastidores da Fórmula 1. Sou extremamente a favor de criar um conteúdo semelhante para a Stock Car. Isso trouxe a popularidade dos pilotos para um público diferente daquele que acompanha as corridas, com isso eles conseguiram atingir os fãs de séries e documentários e aproximá-los da categoria.

Automobilismo não é uma simples competição de carros, os bastidores, a tensão e tudo mais que acontece em um evento da Stock Car pode trazer ainda mais gente para acompanhar a categoria.

Ricardo Zonta mostra como funciona o volante da Stock Car

