Stock Car: Jimenez lança carro novo e fala de 'reestreia' em 2021

Neste sábado, o piloto Sérgio Jimenez divulgou o layout do carro (veja abaixo) com que fará seu retorno à Stock Car. Em 2021, o campeão mundial do Jaguar I-Pace eTrophy voltará à principal categoria do automobilismo brasileiro e correrá pela MX Piquet Sports.

Como companheiro de equipe, terá outro campeão mundial de um 'campeonato elétrico': Nelson Piquet Jr, vencedor da primeira temporada da Fórmula E e ex-piloto de Fórmula 1, NASCAR, Rallycross e outras categorias.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Jimenez falou sobre como começou a parceria com Nelsinho: "Somos contemporâneos. Eu estava ensaiando a volta à Stock Car desde 2020, quando chegamos a anunciar, mas a pandemia (do novo coronavírus) chegou! A Maxon estava com vontade e Nelsinho não estava contente onde estava, então foi juntar a fome com vontade de comer."

Assim, Piquet deixou a Full Time e criou a MX Piquet Sports com o novo companheiro, veterano competidor da Stock Car. De todo modo, apesar da larga experiência, Jimenez terá que se adaptar ao novo carro da categoria, que voltou a ser multimarcas no ano passsado.

"Eu estou acostumado a ter de enfrentar desafios, a ter de me ambientar com carros diferentes em pouco tempo! É um desafio a mais, porém não me assusta. Só me anima estar voltando nessa categoria renovada", afirmou o piloto, que guiará o Toyota Corolla.

"Ainda não tive a oportunidade de andar nesse carro 'novo' da Stock. Me parece bem arisco, com pouca aerodinâmica, o que faz o piloto ter que trabalhar mais", disse o empolgado Jimenez.

"Eu também gostaria de corridas mais longas! Vamos ver como vamos nos ajeitar de uma corrida para outra em movimento, será interessante", seguiu o competidor, mencionando o formato de duas provas consecutivas e formação de grid sem paralisação dos carros.

"A equipe é nova, mas com pessoal experiente! Não vai ser fácil, pois vejo a Stock Car no seu melhor momento em termos de nível de pilotos, mas estamos prontos para batalha", completou Jimenez.

