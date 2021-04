A Stock Car anuncia nesta quarta-feira (15) a mudança da praça da etapa de abertura da temporada 2021. Inicialmente designada para Londrina, a inauguração do campeonato acontecerá em Goiânia sob rígido protocolo de segurança coordenado com as autoridades locais.

A novidade foi muito bem recebida pelos pilotos e chefes de equipe Shell. Todos eles já conquistaram vitórias pela Stock Car na pista goiana, a mais recente delas com Ricardo Zonta na abertura do campeonato do ano passado em jornada dominante que marcou a estreia dos novos carros da categoria.

“Acredito que Goiânia seja um dos melhores autódromos para correr em termos de prevenção à pandemia. O autódromo tem muitas áreas abertas e pouca gente ficando aglomerada. Todos nós estamos na expectativa, sinto muita falta de entrar no carro e acelerar para valer, não corremos desde dezembro, são longos meses longe do ambiente da Stock Car. O carro está pronto, a equipe está pronta e não vejo a hora de acelerar para valer. Goiânia é a melhor opção para começar o campeonato e se precaver do covid-19. No ano passado a Stock Car definiu protocolo que nos permitiu competir com segurança e tenho confiança que será ainda melhor neste ano”, disse Ricardo Zonta, piloto do carro #10.

Em 2017 a Shell triunfou duas vezes em Goiânia: na abertura da temporada em dobradinha com Zonta e Átila Abreu e no fim do ano, quando o sorocabano dominou de ponta a ponta, convertendo a pole em triunfo na penúltima etapa da temporada.

“Eu estou muito animado com o início de mais uma temporada. 2021 em especial é um ano que estou ainda mais ansioso por estrear a equipe nova e poder finalmente ver os carros na pista. Goiânia sempre me trouxe boas recordações, e espero que essa estreia por lá traga bons resultados. Vamos aproveitar os treinos para dar o ajuste fino no carro e estar competitivo na prova. O novo regulamento vai trazer uma nova dinâmica que vai deixar as provas ainda mais interessantes, sonhar com o pódio é uma meta boa para a equipe nova. Andar entre os primeiros é cada vez mais difícil, o que torna cada posição conquistada na frente do pelotão em um grande mérito", afirmou Átila Abreu, piloto do carro #51.

Galid Osman por sua vez levantou a segunda bateria da terceira etapa de 2016. A Shell será representada por três carros na maior categoria do Brasil.

“Estou muito esperançoso para esse começo de temporada. Estamos apostando muito na equipe nova junto com o Polenta. A expectativa é muito boa. Apesar de pouco treino na etapa, o carro mostrou bons resultados no rolo e deixa a gente muito animado. Eu particularmente gosto muito da pista, já venci lá, então toda corrida em Goiânia me deixa sempre ansioso", disse Galid Osman, piloto do carro #28.

Ricardo Zonta permanece na equipe Shell-RCM, dentro da estrutura chefiada pelo engenheiro Marcel Campos, programa que o levou ao vice-campeonato de 2020 e mais uma vitória na Corrida do Milhão com o carro Toyota Corolla #10.

“Ansioso para estrear em Goiânia e feliz por poder voltar a fazer aquilo que a gente ama. Sabemos que a situação do país é delicada em relação ao Covid, mas temos protocolos seguros na Stock Car com testagem frequente de todos os envolvidos. Sabemos que a disputa vai ser acirrada em 2021, nos preparamos bem para voltar ainda melhor e na briga pelo título. O Zonta começou bem ano passado, venceu em Goiânia e temos um bom retrospecto na pista, repetir a dose esse ano seria um ótimo começo de temporada”, afirmou Marcel Campos, chefe da equipe Shell-RCM.

Vice-campeão em 2014, Átila Abreu segue em dupla com Galid Osman. Os carros Chevrolet Cruze #51 e #28 da equipe Shell V-Power passam a ser preparados pela Pole Motorsport, novíssima organização comandada pelo engenheiro Joselmo Barcik, o “Polenta”, profissional dono de mais de uma dezena de títulos na categoria.

“A expectativa é bem grande para colocar os carros na pista pela primeira vez. Ver todo nosso trabalho em um curto intervalo de tempo para deixar o carro em ordem finalmente acelerar para valer. Os carros que eu fiz sempre andaram bem em Goiânia, por isso nossa expectativa é a melhor possível. A motivação é gigante, o Átila e o Galid são pilotos rápidos que vão nos trazer resultados, além de brigar por boas posições no grid, podemos sonhar com o pódio ao final da etapa. Todos da equipe estão muito motivados, é um time novo, com pouco entrosamento. É inegável que temos aquele fundinho de ansiedade antes de estrar, mas todos estamos focados em conseguir um bom resultado e um carro competitivo já para Goiânia", disse Joselmo Barcik, chefe da equipe Shell V-Power.

A temporada 2021 promete ser uma das mais concorridas da história da Stock Car, com 24 provas no calendário. A categoria já tem 30 competidores confirmados no grid e terá uma inédita exposição em mídia com transmissões em TV aberta pela Band e pelo Sportv em canal fechado.

