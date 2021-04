A situação sanitária do Brasil ainda traz consequências ao esporte a motor em 2021. A Stock Car teve que adiar a primeira etapa do ano, que seria realizada no dia 28 de março, no Velopark. Com isso, Goiânia dará a largada para a principal competição do esporte a motor do País no fim de semana.

Além do âmbito esportivo, a pandemia também impede a circulação dos pilotos, tanto para entrar, quanto para sair do Brasil. Rubens Barrichello e Ricardo Zonta, por exemplo, não puderam participar de etapas da Super TC2000 e da TC Pick Up, respectivamente, há duas semanas.

O mesmo aconteceu com Matías Rossi, da equipe Full Time. A Toyota Gazoo Argentina tentou ter o piloto na etapa de abertura da Stock, mas as mesmas barreiras entre as fronteiras o impediram. Seu substituto já está definido: Max Wilson.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, o campeão de 2010 estará no carro da Full Time, numeral #65, já que uma cláusula contratual com o Grupo Bandeirantes o libera para o caso de alguma oportunidade para correr. Esta será a primeira vez que Wilson correrá desde sua saída da RCM em 2019.

Com a permanência de Rossi na Argentina, ele poderá competir no fim de semana da Super TC2000 em San Nicolas. Ele já havia perdido uma prova este ano justamente por testar positivo para a Covid-19.

Max Wilson postou vídeo nas redes sociais confirmando a novidade e agradecendo a oportunidade de voltar a correr na Stock car.

