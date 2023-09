Uma reação espetacular na temporada 2023 da Stock Car. Após um início de ano com alguns problemas nas quatro primeiras etapas, tudo mudou após a segunda passagem da categoria pelo seu palco mais tradicional, o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

Com uma vitória na segunda corrida em São Paulo e mais uma na primeira do Velocitta, com direito a pole position, além de um desempenho consistente na etapa do anel externo em Goiânia, o paranaense da equipe RCM foi o piloto que mais fez pontos nestas três etapas com 103 marcados em 168 possíveis.

De quebra, Zonta ainda deu um salto espetacular no campeonato: da 11ª posição após a quarta etapa, a distantes 68 pontos do primeiro colocado, o paranaense chega no oitavo encontro da Stock Car em 2023, no Velopark, em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na terceira posição da tabela.

O melhor: a apenas 11 pontos do líder Daniel Serra. E o piloto que conta com o apoio da Shell V-Power quer mais: vai em busca do tão sonhado título da Stock Car em 2023.

Neste fim de semana, o desafio é no menor circuito da temporada, com apenas 2.278 metros de extensão e nove curvas. Uma pista que sempre causa muitas confusões, principalmente nas primeiras voltas, quando os carros estão muito juntos.

O circuito travado tem duas longas retas, onde o uso do botão de ultrapassagem pode ser decisivo para um bom resultado na etapa deste fim de semana.

Sabendo disso, Zonta espera manter a regularidade das últimas etapas, quando teve excelentes resultados mesmo quando não esteve lutando pelas vitórias. No Velopark, o paranaense tem dois pódios no currículo, obtidos em 2018 e 2022, dois segundos lugares.

E ele sabe que a chave para se manter na luta pelo título da temporada 2023 é se manter marcando bons pontos durante as etapas restantes do campeonato.

"O Velopark é a pista mais curta do país, então classificar bem é fundamental. Estamos em terceiro na tabela de classificação do campeonato o que nos coloca diretamente na luta pelo título e estamos vindo de etapas com vitórias e boas colocações. Essa regularidade é bem importante para buscarmos mais dois grandes resultados."

A classificação e as corridas a oitava etapa da temporada 2023 da Stock Car têm transmissão ao vivo do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

