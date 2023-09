Único piloto da Stock Car a vencer uma corrida principal com 30 kg de lastro após conseguir a pole position, Gabriel Casagrande sonha com um roteiro semelhante para este final de semana no Velopark, em Nova Santa Rita (RS).

Levando desta vez 25 kg por conta da atual vice-liderança, Casagrande tem como grande objetivo retomar a primeira colocação do campeonato no circuito gaúcho, palco da oitava etapa da temporada.

“A expectativa para correr no Velopark é a melhor possível. No ano passado, no seco, o nosso desempenho era muito bom. Conseguimos fazer a pole e ganhar a corrida mesmo com os 30 kg de lastro, algo inédito e que até então ninguém conseguiu repetir, então estou muito animado”, diz Casagrande, que tem os patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, ArcelorMittal, OnPetro, Raumak Packaging, Panter, Conquista Medicamentos, STP, Cresol, Pay4Fun, KTO e Atacadão Pneus.

A etapa no circuito do Velopark, o menor em extensão do calendário com 2.278 metros, carrega a importância dos pilotos buscarem uma boa classificação pelos poucos pontos de ultrapassagem.

O bom uso do push to pass também é fundamental: serão 15 acionamentos para cada piloto na rodada dupla e o intervalo é de 110 segundos, ou seja, são praticamente duas voltas de intervalo para o competidor poder usar o botão novamente.

Com 171 pontos na tabela, Casagrande está apenas oito do líder Daniel Serra e os cinco primeiros colocados estão separados por apenas 14 pontos.

“Espero que a gente possa ter um espetáculo bacana e retomar a liderança do campeonato é o nosso grande objetivo. São oito pontos de diferença para o líder, muita disputa ainda pela frente, mas seria bom a gente encostar ainda mais ou quem sabe sair de lá já líder do campeonato”, completa Casagrande.

As atividades de pista da Stock Car no Velopark serão iniciadas a partir das 10h10 de sexta-feira com o shakedown e primeiro treino livre está marcado para 13h do mesmo dia. O sábado prevê a disputa do segundo treino livre às 9h15, enquanto a classificação está marcada para 13h. A rodada dupla no domingo começa 12h10. Quali e corridas têm transmissão do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

