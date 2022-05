Stock Car: Átila Abreu se recupera após quali problemático no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

O domingo foi de altos e baixos para Átila Abreu. Depois de uma tomada de tempo problemática no Velocitta, palco da quarta etapa da Stock Car, ele vinha determinado a escalar o pelotão na corrida 1, para entrar no top 10 e buscar a inversão de grid na segunda prova.

O vice-campeão de 2014 cumpriu à risca os planos na pista. Largando em 17º, ele fez nada menos que sete ultrapassagens e era 10º quando foi aberta a janela de paradas mandatórias.

A operação de pit stop não foi a ideal, e acabou perdendo segundos preciosos. Átila retornou à pista em 11º e lutou durante todo segundo stint para avançar ao 10º lugar e ser promovido à pole para a corrida 2. Mas não foi possível alcançar Bruno Baptista, e o sorocabano teve que se contentar com os dez pontos pelo 11º lugar.

Na largada da segunda prova, ele partiu na mesma posição e já foi tocado por outro competidor antes mesmo de a luz vermelha se apagar. Com o carro desalinhado, conseguiu seguir até ser rodado na curva do Museu. Seu carro ficou atravessado na pista, e Átila ainda tentou retornar.

Mas o equipamento estava muito prejudicado para seguir, e o domingo acabou mais cedo.

A próxima etapa da Stock Car acontece no Velopark, no primeiro fim de semana de julho.

“Nossa estratégia era de chegar entre os 10 primeiros e se beneficiar do grid invertido”, disse Átila. “Estava em 10º na janela, no pit algo aconteceu que perdemos uma posição e voltamos em 11º, mas, o carro não tinha o equilíbrio necessário para evoluir. No fim, tentei ver os pushes, me cantaram a volta errada e a corrida acabou antes, tentaria o ataque na última volta e não consegui.

“De qualquer maneira, o carro não era tão rápido para avançar ainda mais. Largando em 11º, era tentar somar bons pontos na segunda prova, mas fui tocado pelo Cacá na largada e depois alguém me rodou no miolo, aí o carro desalinhou ainda mais e ficou todo torto. Abandonamos para não ficar se arrastando na pista. Sabemos do potencial, mas algo acontece que não conseguimos avançar em performance. Uma pena, mas vamos trabalhar para estar melhor na próxima.”

