Stock Car: Cacá Bueno pontua nas duas provas no Velocitta

A quarta etapa da Stock Car, disputada no Velocitta, rendeu pontos nas duas provas da rodada dupla para Cacá Bueno. O piloto da Crown Racing terminou a primeira corrida na 15ª posição. Já na segunda prova, o pentacampeão chegou a bater na porta do top 10 nas voltas iniciais, mas terminou com o 17º posto.

“Marcar pontos nas duas corridas era o que a gente podia fazer, pois temos atualmente um carro para andar no meio de pelotão. São 33 carros andando muito perto na Stock Car, dentro do mesmo segundo, e em todos os treinos acabamos ficando por volta do 14º, 15º lugar. Poderíamos fazer uma ‘estratégia suicida’ abandonando a primeira corrida para ir para a corrida 2, que me daria um top 10 tranquilamente na segunda prova, mas hoje isso não foi possível”, disse Cacá logo após a corrida.

De acordo com Cacá Bueno, a segunda corrida foi das mais complicadas por conta de toques recebidos ao longo dos 30 minutos de disputa. Depois de uma boa largada, as qual avançou quatro posições, diversos incidentes fizeram com que o dono do Chevrolet Cruze número #0 não conseguisse brigar por um lugar entre os dez melhores.

“Na segunda corrida, eu poderia ir mais para frente, mas tomei muitas batidas. Tomei batida na largada, tomei porrada na traseira desnecessária, me empurraram para fora, tomei ultrapassagem sob Safety Car. Assim, foi bem tumultuada no pelotão de trás com muitas batidas desnecessárias, e isso me empurrou para trás”, seguiu o piloto, que espera por melhoras no Velopark, onde será disputada a próxima etapa, nos dias 2 e 3 de julho.

“A vantagem é que a gente traciona bem. Hoje a gente teve um carro que tracionava muito bem, e isso pode ser uma vantagem para lá. Mas a gente tem que fazer a frente trabalhar melhor”, completou.

