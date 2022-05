Carregar reprodutor de áudio

Gabriel Casagrande viveu um domingo de muitos desafios para conseguir reassumir a liderança da Stock Car. O piloto da AMattheis Vogel foi o quarto colocado na corrida 1 deste domingo e chegou em 11º na segunda prova, conquistando 29 pontos e ultrapassando Daniel Serra por um ponto na tabela da temporada 2022.

“É uma mistura de sensações porque é importante voltar a ser líder do campeonato, fico feliz por conta disso, mas sobre a etapa, eu confesso que não foi o que eu queria. Estava na terceira fila, bem à frente, principalmente do Daniel (Serra), que é meu principal concorrente até o momento, mas acho que poderia ter conseguido um pouco mais de vantagem, mas não consegui aproveitar, sobretudo, porque na segunda corrida fiz escolhas erradas nas disputas de posições. Mas vamos em frente e parabéns ao Matías (Rossi) pela grande vitória na prova 2”, disse Casagrande, parabenizando seu companheiro de equipe.

Casagrande chegou aos 128 pontos na tabela e desde o ano passado tem apostado na constância de resultados. Neste ano, o piloto paranaense esteve no top 5 em todas as etapas, seguindo a receita de bons resultados de 2021, quando conquistou o título.

“Poderíamos ter saído com mais pontos na prova 2, mas fui acertado por um adversário, o que me fez chegar com um pneu furado. Com tudo isso, foi um lucro completar, marcar pontos e voltar para a liderança da tabela.

“Vamos coletar os dados das voltas que demos para melhorar nosso carro em ritmo de corrida, pois para a segunda prova ainda faltou um pouquinho. Pelo menos aqui no Velocitta, já que agora vamos pensar na próxima etapa”, concluiu Casagrande.

A quinta e sexta etapas da Stock Car serão realizadas no Velopark entre os dias 2 e 3 de julho.

