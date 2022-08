Stock Car: Átila, Zonta e Galid buscam corrida de recuperação em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Shell terá seu trio na Stock Car partindo para jornadas de recuperação na abertura da segunda metade da temporada. Átila Abreu, Ricardo Zonta e Galid Osman tiveram problemas na tomada de tempo neste sábado em Interlagos, mas sabem o que é necessário para voltarem a pontuar bem em São Paulo.

Partindo em 18º no grid, o sorocabano vice-campeão em 2014 enfrentou problemas na calibragem de seus pneus na tomada de tempo. Na avaliação do piloto, os compostos saíram do box da equipe Shell V-Power com pressão aquém da necessária para o pico de performance. Ele teve que fazer mais voltas de aquecimento que o ideal com o Chevrolet Cruze #51 e assim a melhor condição de borracha já não estava lá quando a calibragem alcançou o nível ideal.

"Não é a primeira vez neste ano em que largamos nessa posição. O objetivo é tentar avançar até o top10 e tentar o benefício do grid invertido para a segunda corrida. Na tomada de tempo acho que saímos com a calibragem errada e eu tiver que aquecer os pneus por mais voltas que o ideal. Quando a pressão estava no ponto bom, já havia desgastado a melhor borracha. Acho que isso nos custou o décimo de segundo que faltou para entrar no Q2. Mas caso tivéssemos entrado entre os 15, provavelmente não teríamos performance para ir muito além. Agora vamos planejar bem a corrida e tentar sair de São Paulo com pontos importantes.”

Já Ricardo Zonta teve quebra de um componente da suspensão traseira no warmup, encerrado dez minutos antes do início do quali. A equipe Shell-RCM ficou sem tempo para reparar antes da classificação, e Zonta teve que ir para pista com o Toyota Corolla #10 danificado. Como resultado, conseguiu apenas o 29º lugar no grid.

"Com o warmup tão em cima do quali, o time não tinha o que fazer depois da quebra de uma peça na suspensão. É uma pena, pois o carro ontem estava muito rápido e nós já tivemos bons resultados em Interlagos. Mas quebras acontecem no esporte a motor. Sei que amanhã temos condição de evoluir na prova e escalar o pelotão.”

Galid Osman por sua vez sequer conseguiu participar do quali, após um acidente na segunda volta no warmup.

"Um incidente no warmup nos custou a participação no quali. Vamos levantar a cabeça e partir para corrida de recuperação no domingo.”

TELEMETRIA: RICO PENTEADO analisa quem pode chegar na FRENTE na HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: