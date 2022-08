Stock Car: Casagrande fica 0s001 do Q3 e larga na quarta fila em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Apenas um milésimo tirou o atual campeão Gabriel Casagrande do Q3 neste sábado em Interlagos na Stock Car. Apesar disso, o piloto da equipe AMattheis Vogel segue confiante com o ritmo apresentado para a rodada dupla e largará na sétima colocação do grid.

“Sétimo é uma boa posição analisando o macro, já que meus concorrentes no campeonato ficaram para trás. O único que ficou na minha frente foi o Matías (Rossi), o meu companheiro. Mas temos duas corridas pela frente e eu acho que vai ser um domingo legal, pois temos um carro bom em ritmo de corrida. Vamos trabalhar para corrigir o que a gente errou hoje, fazer o serviço com a mentalidade de pontuar bastante”, diz Casagrande.

Vencedor de duas etapas no ano, a primeira delas inclusive em Interlagos, Casagrande acredita que terá boas chances de voltar a liderança do campeonato neste domingo, mesmo carregando os 25 kg de lastro.

“A primeira volta rápida do Q3 seria a melhor volta, então tive que abortar por passar do ponto logo na primeira volta, e não podia tirar o pé, pois sempre vinha alguém em volta rápida atrás de mim. Estava tendo referência do Matías, e acabei perdendo, então fiquei com a sensação de que podia ter feito mais, mas estou contente. Foi positivo o sétimo lugar dentro das circunstâncias”, diz Casagrande, que é o vice-líder do campeonato.

TELEMETRIA: RICO PENTEADO analisa quem pode chegar na FRENTE na HUNGRIA Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music