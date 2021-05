Uma das maiores novelas sobre autódromos no Brasil deve ter finalmente seu desfecho. Fechado desde 2014, o Autódromo Internacional Nelson Piquet em Brasília deve voltar ao mapa do esporte a motor brasileiro. O local terá as reformas concluídas em até cinco meses, tempo suficiente para concluir a temporada de 2021 da Stock Car.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que fala em um acordo com a Stock e o Banco de Brasília (BRB), que também patrocina a categoria.

”Nós temos uma parceria entre o BRB e a Stock Car que prevê a reforma do autódromo e a realização de provas, a última prova do ano já seria no nosso autódromo, dia 12 de dezembro”

O governador disse que o projeto de reforma já está pronto e a próxima fase é a licitação para a escolha das empresas que realização as obras.

Desde o início o calendário da Stock Car coloca a data de 12 de dezembro como “A definir”, mesmo com a tradição de ter o Autódromo de Interlagos como palco da grande decisão nos últimos anos.

A Vicar, organizadora da Stock Car confirmou as informações dadas, a princípio, pelo jornal Diário do Poder.

“Acho que falo em nome de todo fã brasileiro ao dizer que estou muito feliz com a retomada do autódromo de Brasília, que está inativo desde 2014. É uma das pistas mais importantes do continente, tanto por ser na nossa Capital Federal, quanto por sua história, qualidade do seu traçado e por ser berço de nomes como Nelson Piquet, Alex Dias Ribeiro, Roberto Moreno e tantos outros”, destacou Fernando Julianelli, CEO da Vicar, em comunicado oficial.

“Brasília tem tradição no automobilismo. Participar da recuperação do autódromo, e poder trazer a Capital Federal de volta ao circuito da Stock Car, a mais importante categoria nacional do automobilismo, é motivo de orgulho para o BRB”, afirmou o presidente do Banco, Paulo Henrique Costa.

“Nossa expectativa é de realizar uma grande festa de inauguração em dezembro, na última etapa da Stock Car. Mas para isso é preciso que a pista tenha condições de receber um evento do porte da Stock e também seja homologada pela CBA e FIA com certificação de nível 3”, detalhou Julianelli.

