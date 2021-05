Nesta quarta-feira (19) a Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu ganho de causa aos recursos de Bruno Baptista, Daniel Serra, Guilherme Salas e Lucas Foresti contra decisão dos comissários esportivos da CBA que, na primeira etapa da Stock Car Pro Series, em Goiânia, puniram a eles e a mais quatro pilotos com cinco segundos acrescidos ao tempo de cada um na segunda prova, por ultrapassarem o carro de Átila Abreu durante bandeira amarela.

A polêmica se deu após a bandeira amarela e assim que o safety car entrou, os pilotos desaceleraram e oito deles foram ultrapassados por Átila. Em seguida, todos recuperaram suas posições, mas terminada a corrida, foi feita uma reclamação junto à CBA, e esses pilotos foram punidos com cinco segundos acrescidos ao tempo de prova.

Com a decisão, Serra passou de sétimo para quarto colocado na corrida, com Baptista ascendendo de nono para quinto e Salas sendo promovido da 14ª para a sexta posição. Já Foresti subiu de 15º para 10º.

Isso não muda a ponta na tabela de classificação, com Serra na liderança do campeonato, com 71 pontos, dois à frente de Baptista.

“Após os debates, por unanimidade, foram conhecidos os recursos que constam na presente pauta, e no mérito, DADO PROVIMENTO, para anular as punições impostas de 5s aos pilotos recorrentes e restabelecer suas posições alcançadas em pista”, determinou a Comissão Disciplinar.

Denis Navarro, Thiago Camilo, César Ramos, Cacá Bueno e Rafael Suzuki receberam a mesma punição dos que tiveram recursos julgados ontem, mas, como não exerceram o direito de recorrer, suas punições serão mantidas.

