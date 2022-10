Carregar reprodutor de áudio

Logo após a primeira corrida, vencida por Ricardo Maurício, a Stock Car Pro Series realizou a segunda corrida do domingo em Goiânia, válida pela 11ª etapa da temporada 2022. A vitória ficou com Diego Nunes, que apostou na estratégia de paradas para dar o pulo do gato em cima dos rivais.

Gaetano di Mauro foi o segundo, com Daniel Serra em terceiro. Fecharam o top 10: Gui Salas, Galid Osman, Júlio Campos, Nelsinho Piquet, Rubens Barrichello, Gabriel Casagrande e Bruno Baptista.

Na primeira corrida, tivemos vitória de Ricardo Maurício, com Thiago Camilo em segundo e César Ramos em terceiro. Aplicando a inversão dos dez primeiros colocados no grid para a formação da segunda corrida, tivemos Daniel Serra na pole com Gabriel Casagrande ao seu lado.

Na largada, Serra se posicionou melhor para manter a primeira posição, enquanto Casagrande passou a ser duramente atacado por Piquet em busca da segunda posição. Mais atrás, tivemos alguns incidentes envolvendo Khodair, Foresti, Camilo, Ramos e outros.

Ao final da primeira volta, Serra liderava à frente de Casagrande, com Piquet em terceiro, Gomes em quarto e Barrichello em quinto, enquanto Rossi recolhia o carro aos boxes para abandonar. Com o uso dos pushs, Serra, Casagrande e Piquet travavam uma disputa intensa na ponta, com toques de trocas de posição entre eles.

Em meio aos inúmeros incidentes na pista, que renderam diversos abandonos, o safety car foi acionado pela direção de prova com 21 minutos no relógio.

Com 18 minutos, a bandeira verde foi acionada novamente, e Serra se manteve à frente de Casagrande, que tinha Piquet em sua cola, seguido de Gomes, Barrichello e Galid fechando os seis primeiros. Neste momento, a janela de boxes foi aberta.

No fechamento dos boxes, Nunes era quem liderava, 1s5 à frente de Serra, enquanto di Mauro era o terceiro, com Salas em quarto e Piquet em quinto, enquanto Casagrande era o sétimo e Barrichello o nono.

A cinco minutos do fim, mais um desafio para Serra, que passou a ter que defender a segunda posição de di Mauro enquanto seus botões de acionamento chegavam ao fim.

No final, Diego Nunes teve vida tranquila para fazer um final de prova controlado para vencer. E na batalha pelo segundo lugar, Gaetano di Mauro levou a melhor em cima de Daniel Serra, que completaram o pódio.

Fecharam o top 10: Gui Salas, Galid Osman, Júlio Campos, Nelsinho Piquet, Rubens Barrichello, Gabriel Casagrande e Bruno Baptista.

A Stock Car Pro Series volta a acelerar em dezembro, na Grande Final da temporada 2022 em Interlagos. No Motorsport.com você acompanha toda a ação da principal categoria do automobilismo nacional.

Confira o resultado final da corrida 2 de domingo da Stock Car em Goiânia:

1 – Diego Nunes

2 – Gaetano di Mauro

3 – Daniel Serra

4 – Gui Salas

5 – Galid Osman

6 – Júlio Campos

7 – Nelsinho Piquet

8 – Rubens Barrichello

9 – Gabriel Casagrande

10 – Bruno Baptista

11 – Átila Abreu

12 – Marcos Gomes

13 – Ricardo Maurício

14 – Rafael Suzuki

15 – Felipe Massa

16 – Tony Kanaan

17 – Ricardo Zonta

18 – Felipe Lapenna

19 – Denis Navarro

20 – Cacá Bueno

21 – Diego Azar

22 – Pedro Cardoso

23 – Digo Baptista

24 – Allam Khodair

25 – Renato Braga

26 – Raphael Teixeira

27 – Felipe Baptista

28 – Tuca Antoniazzi

29 – Sérgio Jimenez

30 – César Ramos

31 – Thiago Camilo

32 – Matías Rossi

33 – Lucas Foresti

Veja como foram as corridas de domingo da Stock Car em Goiânia:

