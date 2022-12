Stock Car: Barrichello em busca da vitória mais desejada

Carregar reprodutor de áudio

Rubens Barrichello declarou recentemente em entrevista à Revista GQ: “Interlagos é o grande amor da minha vida”. Dono de uma das carreiras mais ricas do esporte a motor brasileiro, o ex-ferrarista e campeão da Stock Car Pro Series em 2014 costuma dizer que foi criado tendo o autódromo como o quintal da sua casa.

Foi da laje da casa da avó, Dona Izaura, que o jovem Rubinho cresceu acompanhando várias corridas, vivenciando um ambiente que mais tarde se tornaria seu universo profissional. Entretanto, ainda que tenha doces lembranças dos tempos de infância, Barrichello também tem contas a acertar com a pista mais simbólica da sua trajetória.

Tanto na Fórmula 1 quanto na Stock Car Pro Series, duas categorias importantes em sua carreira, Rubens nunca conquistou uma vitória em Interlagos. E isso tem sido motivo de uma inquietação íntima: esta é a vitória que falta ao ídolo do esporte a motor brasileiro.

Fórmula 1

A última vitória de Barrichello em Interlagos aconteceu ainda em 1989, quando fez uma participação em uma etapa da F-3 Sul-Americana em seu período de formação como piloto.

Já na fase profissional da carreira, Rubens chegou perto da vitória algumas vezes, na Fórmula 1: largou na pole em três oportunidades (2003 e 2004, pela Ferrari; 2009, pela BrawnGP), mas seu melhor resultado no GP do Brasil foi um terceiro lugar, também em 2004.

Foi na pista paulistana também que Rubinho fez sua última corrida na F-1, em novembro de 2011, defendendo a equipe britânica Williams.

Um ano antes, Barrichello teve a maior chance da vida de vencer no antigo “quintal de casa”. Na acidentada edição do GP do Brasil de F-1 em 2003, o piloto da Ferrari liderava com folga e levantava o público nas arquibancadas, mas o carro simplesmente apagou na Descida do Lago.

Para desespero da torcida e frustração do piloto, a equipe italiana errou no cálculo de combustível, o que causou uma pane seca.

Stock Car

Em 21 largadas na principal categoria brasileira, em Interlagos, o mais perto que o piloto ficou do topo do pódio foi em 2016. Naquele ano, Rubens travou um verdadeiro duelo de gerações com o jovem Felipe Fraga, então com 21 anos, na batalha pelo título.

Na Corrida do Milhão, Barrichello marcou sua única pole position pela Stock na pista paulistana, mas o tocantinense levou a melhor na prova e cruzou a linha de chegada com apenas 0s411 de vantagem. Ao todo, Barrichello contabiliza três pódios em Interlagos correndo pela Stock Car – dois em 2016 e um em 2018.

Rubens Barrichello chega a Interlagos para a Super Final BRB como líder do campeonato. Mas, curiosamente, é o único entre os finalistas que ainda não venceu no seu traçado predileto. Com 298 pontos, o dono do Toyota Corolla #111 da Full Time Sports luta pelo título da Stock Car com Daniel Serra (290), Gabriel Casagrande (288) e o argentino Matías Rossi (268).

Recentemente, Barrichello foi às lágrimas com a vitória do filho mais novo, Fernando ‘Fefo’, que foi pela primeira vez ao alto do pódio no BRB Fórmula 4 Brasil justamente em Interlagos, em agosto.

A vitória do caçula da família, hoje com 17 anos, no traçado que Rubens ainda quer conquistar foi emocionante demais para o atual líder da Stock Car. “A gente conversou sobre vencer em Interlagos nestes dias”, disse Barrichello. “E aí vem ele e faz isso. É forte demais”.

Retrospecto dos finalistas em Interlagos

Rubens Barrichello

Largadas: 21

Vitórias: 0

Poles: 1 (2016)

Pódios: 3 (2016, 2016 e 2018)

Daniel Serra

Largadas: 33

Vitórias: 2 (2016 e 2018)

Poles: 2 (2007 e 2018)

Pódios: 11 (2007, 2011, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2019, 2021, 2021 e 2022)

Gabriel Casagrande

Largadas: 18

Vitórias: 2 (2021 e 2022)

Poles: 3 (2021, 2021 e 2022)

Pódios: 6 (2018, 2019, 2021, 2021, 2021 e 2022)

Matías Rossi

Largadas: 9

Vitórias: 1 (2022)

Poles: 0

Pódios: 1 (2022)

Super Final BRB, Interlagos, programação:

Quinta-feira, 8 de dezembro

07h25 – Copa HB20 – Shakedown

08h30 – Stock Series – Treino Livre 1

09h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

09h50 – Copa HB20 – Treino Livre 1

10h20 – Stock Series – Treino Livre 2

11h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

11h50 – Copa HB20 – Treino Livre 2

12h25 – Stock Series – Treino Livre 3

14h00 – Copa HB20 – Treino Livre 3



Sexta-feira, 9 de dezembro

07h00 – Copa HB20 – Treino Livre 4

08h05 – Stock Series – Shakedown

08h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Shakedown

09h50 – Stock Series – Classificação

10h05 – Stock Car – Treino Livre 1

11h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

11h45 – Copa HB20 – Classificação

14h15 – Stock Car – Treino Livre 2

15h50 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)



Sábado, 10 de dezembro

09h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Car – Shakedown

13h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

14h40 – Stock Car – Classificação

16h30 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)



Domingo, 11 de dezembro

10h35 – Visitação aos Boxes

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h55 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h20 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

17h25 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato após 11 etapas (22 corridas):

1º - Rubens Barrichello, 298 pontos

2º - Daniel Serra, 290

3º - Gabriel Casagrande, 288

4º - Matías Rossi, 268

5º - Ricardo Zonta, 237

6º - Bruno Baptista, 232

7º - Ricardo Maurício, 222

8º - Thiago Camilo, 214

9º - Nelson Piquet Jr., 212

10º - César Ramos, 199

11º - Gaetano Di Mauro, 198

12º - Guilherme Salas, 164

13º - Rafael Suzuki, 159

14º - Galid Osman, 158

15º - Julio Campos, 147

16º - Diego Nunes, 140

17º - Átila Abreu, 139

18º - Felipe Lapenna, 134

19º - Allam Khodair, 131

20º - Marcos Gomes, 120

21º - Sérgio Jimenez, 96

22º - Tony Kanaan, 94

23º - Pedro Cardoso, 84

24º - Felipe Baptista, 82

25º - Cacá Bueno, 82

26º - Denis Navarro, 80

27º - Felipe Massa, 78

28º - Lucas Foresti, 73

29º - Rodrigo Baptista, 44

30º - Gianluca Petecof, 42

31º - Felipe Fraga, 25

32º - Andrés Jakos, 23

33º - Julián Santero, 19

34º - Tuca Antoniazi, 11

35º - Gabriel Robe, 11

36º - Beto Monteiro, 7

37º - Thiago Vivacqua, 4

38º - Gustavo Frigotto, 3

39º - Diego Azar, 1

40º - Renato Braga, 0

41º - Raphael Teixeira, 0

42º - André Moraes Jr., 0

