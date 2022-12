Stock Car: Jimenez busca top 10 no encerramento da temporada

Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da Stock Car termina neste fim de semana, no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Será a última prova do segundo ano de parceria entre Sérgio Jimenez e a Scuderia Chiarelli, que estreou na categoria em 2021.

E para marcar o momento, piloto e equipe já traçaram a meta para a prova final do ano: chegar no Top-10 em ao menos uma das duas corridas no tradicional circuito paulistano.

“Foi um ano em que ficou nítido o quanto evoluímos em todos os aspectos”, destacou Jimenez. “Melhoramos nossa performance em classificação e corrida, conquistamos resultados bem melhores do que em 2021 e, com um pouco mais de sorte, poderíamos até ter ido ao pódio”, continuou.

“Começamos o ano com dois carros, depois ficamos com somente um carro, o que sempre é uma desvantagem para testar opções de setup e desenvolver o time. Mas estou satisfeito com o que fizemos e espero chegar entre os 10 melhores para coroar nosso trabalho”, finalizou.

A programação da Stock Car em Interlagos prevê a classificação no sábado (10), às 14h40, com provas no domingo (11), às 14h15, sempre com transmissão do Motorsport.com.

