Carregar reprodutor de áudio

O Toyota Corolla de Beto Monteiro terá uma pintura especial para a segunda etapa da Stock Car em 2022, agendada para este fim de semana, em Goiânia (GO). Durante a programação da prova, o carro do pernambucano da Scuderia Chiarelli levará as cores azul e amarelo em homenagem à Ucrânia, país alvo de conflito militar desencadeado pela Rússia. A prova terá como grande atração a disputa no anel externo no traçado da capital de Goiás, de altíssima velocidade e similar a um circuito oval.

“É uma homenagem, acima de tudo, ao povo ucraniano e às pessoas inocentes que nada tem a ver com o conflito e estão sendo mortas em uma luta que não é delas”, destacou Beto.

“Será uma prova difícil, já que acontece no anel externo, com diferenças ínfimas de performance e muita importância do uso do vácuo. A classificação pode não ser tão importante numa prova assim, mas sim o posicionamento na pista e a adoção de uma boa estratégia, já que podemos ter um bom número de entradas do Safety Car pelos toques que ocorrem nestas provas”, destacou.

O companheiro de Monteiro na Scuderia Chiarelli, Sérgio Jimenez, concorda que a prova deverá ser uma das mais competitivas do ano: “Nossa equipe fez muito progressos ao longo de todo o último ano e também na primeira etapa de 2022, em Interlagos. Tudo isso será colocado à prova em Goiânia, onde pela característica da pista, a proximidade entre todos os carros será enorme e cada detalhe ganhará destaque na briga por posições”, destacou o competidor do Toyota Corolla #73, com as cores da Maxon Oil.

A prova no anel externo de Goiânia acontece no próximo domingo (20), com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Verstappen VOA, Ferrari se mantém forte, ALONSO 'fisga' P4, HAMILTON faz alerta e RED BULL se renova

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do terceiro dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein