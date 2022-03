Carregar reprodutor de áudio

O sucesso mora nos detalhes. A velha frase será o lema dos competidores da Stock Car no autódromo de Goiânia, na disputa da segunda etapa da temporada, neste fim de semana, na visão de Júlio Campos.

Para o curitibano da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team, a proximidade entre os carros gerada pela característica do circuito, inspirada em um circuito oval tradicional, fará com que aspectos ínfimos do acerto dos carros representem a perda ou o ganho de muitas posições.

“Anel externo é um tipo de circuito em que o acerto do carro precisa estar perfeito”, disse Julio. “Eu diria que, em circuitos dessa característica, 80% do trabalho que temos está em encontrar o melhor acerto”.

“São apenas retas e curvas de alta para a direita, então você precisa encontrar os detalhes que fazem o carro perder menos velocidade em curva e acelerar mais rápido. Qualquer 1 ou 2 km/h que você for um pouco mais rápido que o adversário te joga muito para frente ou para trás no grid”, continua.

O piloto do Chevrolet Cruze #4 acredita estar em boa condição de repetir o top-10 obtido na abertura do campeonato, em fevereiro, em Interlagos: “Fizemos uma boa prova em Interlagos e andamos bem no ano passado nas provas em anel externo, como aqui mesmo em Goiânia. Nossa equipe tem evoluído degrau por degrau desde meados da última temporada e acho que estamos bem colocados para brigar na parte de cima do grid mais uma vez”, concluiu.

A segunda etapa da Stock Car, em Goiânia, acontece neste domingo (20), a partir das 14h45. A prova terá transmissão ao vivo do Mortorsport.com e Motorsport.tv.

