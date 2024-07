Bicampeão da Stock Car com a equipe AMattheis Vogel nas temporadas 2021 e 2023, Gabriel Casagrande anunciou a renovação com a equipe de Petrópolis (RJ) para 2025.

O piloto paranaense agradeceu ao time por todos os trabalhos realizados ao longo dos últimos quatro anos e confirmou a disputa do quinto campeonato pela equipe chefiada por Mauro Vogel e Andreas Mattheis.

“Estamos muito felizes em anunciar a renovação com a AMattheis Vogel para a próxima temporada. Desde que entrei para a equipe tenho recebido todo o suporte necessário para brigar por pódios, vitórias e títulos, então tenho só a agradecer todos que fazem parte desta estrutura e vamos trabalhar para seguir por muito tempo juntos”, disse Casagrande.

Com 10 vitórias e 40 pódios conquistados na Stock Car, Casagrande iniciou a parceria com a AMattheis Vogel em 2021, ano justamente da conquista de seu primeiro título na categoria, na época quebrando o recorde de pódios em uma mesma temporada: 14 no total. A parceria entre o piloto e a equipe já rendeu dois títulos, sete vitórias e 25 pódios desde que foi firmada.

“É um momento muito especial da minha carreira, onde temos grandes apoiadores e marcas que acreditam no meu trabalho, por isso digo sempre que é um sonho realizado poder estar aqui na Stock Car, uma das categorias mais competitivas do mundo, e sempre disputando vitórias”, completou.