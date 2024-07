Debaixo de um sol de 30 graus em Goiânia, Dudu Barrichello faturou a corrida sprint da Stock Car Pro Series no Autódromo Internacional Ayrton Senna neste sábado.

Largando da pole position por conta da inversão de grid em relação à classificação, o piloto da Full Time conseguiu manter os adversários para trás, principalmente Julio Campos e Ricardo Zonta que estão na briga direta pelo campeonato.

Falando ao Motorsport.com, Barrichello destacou as dificuldades mesmo parecendo que a prova tinha sido vencida de forma 'tranquila'.

"[Não] foi tranquilo, nada. Está muito quente aqui em Goiânia, a corrida é muito longa, tinha o [Julio] Campos atrás de mim, o Ricardo Zonta e todo o resto do grid da Stock Car. Contudo, o carro estava muito bom e amanhã a gente vai para cima".

Antes das atividades 'valendo' na pista, Dudu tinha reclamado do desempenho do carro, mas, ao acertar alguns detalhes conseguiu encontrar os décimos que faltavam para que ele entrasse na briga.

"A Stock Car é difícil. Meio décimo, um décimo muda a tua vida. Então acho que era meio que isso que faltava no carro A gente fez mudanças e ficou muito melhor", completou.

A Stock Car volta à pista neste domingo, a partir das 14h com a largada para a sexta etapa da temporada 2024 e você confere todas as emoções na Motorsport.Tv Brasil.

Veja como foi a corrida sprint da Stock Car em Goiânia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Há chance de título de McLaren/Lando? Rico Penteado analisa. Telemetria

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!