O sábado em Goiânia foi muito positivo para Julio Campos na Stock Car. Além de um pódio na corrida sprint, ao chegar em segundo lugar na prova, o piloto da Pole Motorsport também pulou para a segunda colocação do campeonato.

“Foi um grande resultado”, comemorou Campos. “Começamos o fim de semana com dificuldade no acerto do carro, terminando a sexta-feira lá atrás. A equipe trabalhou muito para reverter a situação, tivemos um sábado ótimo e agora já sonhamos em fechar o fim de semana na liderança”, destacou.

A briga pela tabela, no momento está entre Felipe Baptista, Ricardo Zonta, Júlio Campos, Felipe Massa e Bruno Baptista.

Veja como foi a corrida sprint da Stock Car em Goiânia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Há chance de título de McLaren/Lando? Rico Penteado analisa. Telemetria

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!