A corrida sprint da Stock Car em Goiânia teve Dudu Barrichello como vencedor na tarde deste sábado no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Com tranquilidade desde a largada, Barrichello conseguiu vencer sem intercorrências.

O piloto da Full Time teve companhia de Julio Campos e Ricardo Zonta no pódio.

A corrida

Largando na pole com a inversão de grid, Dudu Barrichello conseguiu um suspiro na liderança. Ainda primeira volta, Elias rodou no meio da pista depois de um toque de Casagrande - pole da corrida principal.

Depois do incidente, a situação ficou mais tranquila na corrida com os pilotos administrando principalmente os pneus - e o carro - por conta do calor fortíssimo em Goiânia. Por conta do toque, Casagrande foi penalizado com um drive trough.

Um pouco mais atrás, Camilo perdeu o capô do carro, assim como o carro de Leist que ficou soltando fumaça depois de um toque com Khodair. Restando 18 minutos de prova, a janela de boxes foi aberta.

Na janela de box aberto, Zezinho Muggiati precisou abandonar. Lá na frente, Dudu mantinha a liderança de forma tranquila. Mais ao fim da corrida, a direção de prova desclassificou Camilo por ele não seguir o chamado para entrar nos boxes por conta do capô.

No fim, o piloto da Full Time venceu sem dificuldades.

Resultado

1 - E. Barrichello

2 - J. Campos

3 - R. Zonta

4 - N. Piquet JR

5 - D. Serra

6 - R. Barrichello

7 - F. Massa

8 - R. Suzuki

9 - C. Ramos

10 - G. Di Mauro

11 - G. Petecof

12 - F. Fraga

13 - R. Maurício

14 - A. Khodair

15 - B. Baptista

16 - A. Abreu

17 - F. Baptista

18 - V. Baptista

19 - C. Bueno

20 - L. Foresti

21 - G. Salas

22 - L. Kohl

23 - A. Leist

24 - E. Elias

DNF - G. Casagrande

DNF - Z. Muggiati

DNF - R. Teixeira

DSQ - T. Camilo

