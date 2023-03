Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car está de volta. O maior campeonato de automobilismo do país fará a abertura da sua 45ª temporada neste final de semana, em Goiânia. A Blau Motorsport, que retornou como equipe à categoria em 2017, participa da disputa pelo sétimo ano e, pela primeira vez, com a equipe R. Mattheis como parceira técnica. Outra grande novidade é a volta do campeão Felipe Fraga, que irá acelerar ao lado de Allam Khodair.

“Estou muito feliz em retornar à Stock Car para disputar a temporada completa e acredito que a Blau Motorsport é o lugar certo para isso”, disse Fraga. “Além de ser um patrocinador forte, com um longo histórico de apoio ao automobilismo, a equipe conta com engenheiros e mecânicos de ponta e todos estão cheios de vontade. As primeiras corridas devem ser um pouco mais complicadas, de adaptação principalmente por conta da mudança na fornecedora dos pneus, mas estou confiante de que vamos brigar pelo campeonato”, comentou o piloto tocantinense.

Allam Khodair, um dos pilotos com carreira mais longeva na Stock Car, destaca a importância da entrada do time comandado por Rodolpho Mattheis: “Estou muito empolgado para este início de temporada. Acredito que todas as mudanças na equipe técnica que tivemos do último ano para cá foram muito importantes para que conseguíssemos evoluir e brigar pelo título. Todo o time está focado neste objetivo”.

As atividades de pista da primeira etapa da Stock Car começam nesta sexta-feira com treinos livres às 9h30 e 13h00. A emoção da classificação está reservada para às 13h00 de sábado. E no domingo, às 11h40, no calor de Goiânia, as luzes se apagam para a largada da temporada de 2023. A disputa conta com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

