Neste fim de semana Nelsinho Piquet encara a primeira etapa da Stock Pro Series, em Goiânia. O piloto busca sua segunda vitória na pista da capital do Goiás.

Piquet inicia sua quinta temporada completa na maior categoria do automobilismo brasileiro, o primeiro campeão mundial da Fórmula E acumula três vitórias, 13 pódios e o título de recordista de pódios na temporada 2020, com seis aparições entre os três melhores.

Em 2022 o piloto fez sua primeira temporada na equipe capitaneada por Thiago Meneghel e William Lube, terminando o ano em oitavo lugar, com duas vitórias. Em seu segundo ano, a meta é vencer mais vezes e disputar o título da categoria.

Goiânia é palco de ótimas recordações para Piquet. Foi no traçado de 3.385 metros de extensão que o campeão mundial do Lamborghini Super Trofeo 2022 conquistou seu primeiro pódio na Stock Car, em 2019. Ao todo o piloto já subiu quatro vezes ao pódio e venceu uma prova nesta pista.

A primeira etapa da Stock Car traz algumas novidades, as atividades de pista não começarão na sexta-feira e quinta-feira os bólidos da principal categoria do automobilismo brasileiro já estarão na pista. Além disso os pneus Pirelli dão lugar aos Hankook e será mais um ponto de adaptação para equipes e pilotos.

A programação da etapa de Goiânia prevê duas provas de 30 minutos disputadas no domingo. Ambas serão transmitidas ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Estou muito feliz em iniciar minha quinta temporada na Stock Car”, disse Nelsinho. “Sigo na mesma estrutura do ano passado e estou muito feliz em receber novos patrocinadores que acreditam no nosso projeto.”

“Minha meta este ano é vencer mais provas do que em 2022 e disputar o título. Goiânia é uma pista que gosto muito e já venci, portanto, a expectativa é alta para a etapa.”

