Stock Car: Daniel Serra segura Zonta no final e volta a vencer após tricampeonato

A segunda corrida da sexta etapa da Stock Car, realizada em Cascavel, teve um final de tirar o fôlego. Daniel Serra teve que segurar como pôde o ímpeto de Ricardo Zonta até os metros finais, com o piloto da Shell acionando o botão de ultrapassagem nas últimas curvas.

O atual tricampeão da Stock conseguiu se garantir e venceu pela primeira vez em 2020.

Gabriel Casagrande foi o terceiro colocado e fechou o pódio. Rubens Barrichello, que chegou ao Paraná como líder, foi punido por excesso de velocidade nos pits e finalizou a corrida em 21º.

A Corrida:

Antes da largada foi divulgado quem ganhou o Fan Push: Lucas Foresti, Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Matías Rossi, Cacá Bueno e Allam Khodair.

Daniel Serra era o pole e conseguiu manter a liderança na primeira volta, seguido de Guilherme Salas, Denis Navarro, Átila Abreu e Gabriel Casagrande.

Vencedor da corrida 1, Bruno Baptista recolheu seu carro para os boxes e abandonou.

Faltando 26 minutos, Tuca Antoniazi foi tocado por Galid Osman e rodou. Cacá Bueno que vinha logo atrás também saiu da pista e atingiu a placa de publicidade de isopor. Com isso, o safety car foi acionado.

A relargada ocorreu com 21 minutos para o fim e Serra voltou a prevalecer, vendo Denis Navarro em segundo, Salas em terceiro, seguido de Casagrande e Átila.

Faltando 17 minutos, a janela de pits se abriu, com os dois primeiros colocados permanecendo na pista no início dela.

O atual tricampeão da Stock foi para os pits no giro seguinte e Navarro ficou, tentando tirar a diferença ao máximo antes de fazer seu pit stop uma volta depois.

Após o ciclo de paradas, Serra mantinha a liderança, mas tinha grande pressão de Ricardo Maurício, em segundo. Barrichello, que era o quarto colocado, foi punido com um drive through por excesso de velocidade nos pits.

Ricardinho acabou saindo da pista, quando restavam nove minutos e viu suas chances de vitória acabarem.

Com isso, Serra liderava, Ricardo Zonta, com grande recuperação, era o segundo, e Navarro era o terceiro nas voltas finais.

Casagrande assumia o terceiro posto com seis minutos para o fim e Navarro continuava a perder rendimento, cedendo o quarto lugar para Gaetano di Mauro.

Zonta tentou se aproximar de Serra no final, com botão de ultrapassagem acionado nas últimas curvas, mas não foi o suficiente. Com isso, Serra venceu, Zonta foi o segundo e Casagrande completou o pódio.

A Stock Car volta com as etapas do Velocitta nos dias 17 e 18 de outubro.

Resultado final

Pos. No. Piloto Equipe Carro 1 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 2 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 3 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 4 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 5 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 6 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 7 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 8 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 9 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 10 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 11 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 12 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 13 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 14 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 15 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 16 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 17 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 18 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 19 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 20 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 21 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 22 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 23 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 24 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla

