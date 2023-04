Carregar reprodutor de áudio

Bruno Baptista foi o grande nome do sábado da Stock Car, que realiza a primeira etapa do ano em Goiânia. O piloro da RCM fez a pole position no Q3, superando Ricardo Maurício, com o tempo de 1min27s790.

Ele já havia sido o melhor do Q2 e garantiu a posição do grid com uma diferença de apenas 0s062 sobre Ricardinho.

Após a sessão, Bruno exaltou o trabalho da equipe desde o início do ano.

“A construção dessa pole não vem de agora, vem desde o início do ano, quando a equipe começou a construir o carro. Essa é uma vitória em conjunto, a pole, e agora temos que batalhar para a corrida de amanhã e fecharmos o fim de semana com chave de ouro.”

Em 2023 a Stock Car estreia uma nova fornecedora de pneus, a Hankook, além de aumentar a área da asa traseira. Muitas equipes ainda estão aprendendo a lidar com esse novo pacote. No caso de Bruno, a corrida deste domingo será um grande laboratório.

“É difícil, nós ainda não fizemos nenhuma simulação de corrida, acho que vai ser momentâneo em como administrar e pós-corrida 1 e 2 nós teremos uma noção melhor para as próximas etapas”, concluiu.

