A Stock Car realizou o primeiro treino classificatório de 2023, visando a corrida 1 da etapa de Goiânia.

A pole position foi de Bruno Baptista, que superou Ricardo Maurício no Q3 em apenas 0s062. Ricardo Zonta abrirá a segunda fila, ao lado de Cesar Ramos. Daniel Serra e Gaetano di Mauro formam a terceira linha.

O atual campeão, Rubens Barrichello, foi apenas o 22º colocado. Tony Kanaan vai largar em em 25º, Cacá Bueno o 27º e Felipe Massa o 29º.

O Treino

O Grupo 1 do Q1 teve Ricardo Maurício como líder, cravando 1min27s698, seguido de Bruno Baptista, Daniel Serra, Thiago Camilo e Ricardo Zonta. Do piloto da Eurofarma até o 15º colocado, Átila Abreu, a diferença era de apenas 0s576.

No Grupo 2, o cenário não mudou para a melhor volta, mas quatro pilotos deste grupo conseguiram se garantir no Q2. Felipe Baptista foi o quarto, Felipe Fraga o sexto, Digo Baptista o 10º e Julio Campos o 15º.

No Q2, Bruno Baptista cravou 1min27s698 e foi o mais veloz, seguido de Ricardo Maurício a 0s224. Para o Q3, acompanharam eles Ricardo Zonta, Gaetano di Mauro, Daniel Serra e Cesar Ramos.

Na decisão, Bruno Baptista saiu na frente, com 1min27s790, seguido de Maurício, Zonta, Serra, Ramos e Di Mauro.

Já com o cronômetro zerado, todos eles tentaram mais uma vez, mas sem sucesso, dando a Baptista a primeira pole do ano. Maurício será o segundo no grid, tendo ficado a apenas 0s062 do rival. A segunda fila será de Zonta e Ramos, seguido de Serra e Di Mauro.

A primeira rodada dupla da Stock Car de 2023 acontece neste domingo, a partir das 11h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Grid de largada

Posição Piloto 1 B. Baptista 2 R. Maurício 3 R. Zonta 4 C. Ramos 5 D. Serra 6 G. di Mauro 7 G. Casagrande 8 T. Camilo 9 N. Piquet 10 F. Fraga 11 M. Rossi 12 F. Baptista 13 R. Suzuki 14 D. Baptista 15 J. Campos 16 S. Jimenez 17 L. Foresti 18 A. Khodair 19 D. Navarro 20 M. Gomes 21 G. Salas 22 R. Barrichello 23 A. Abreu 24 E. Barrichello 25 T. Kanaan 26 G. Petecof 27 C. Bueno 28 E. Elias 29 F. Massa 30 L. Kohl 31 R. Teixeira

Veja como foi

