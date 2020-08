A Stock Car deu o pontapé inicial para o fim de semana do Milhão, e realizou o primeiro treino livre para os eventos. Com a chuva e o frio atingindo em cheio o Autódromo de Interlagos, Bruno Baptista foi o melhor da primeira sessão, cravando 1min47s357.

Vencedor da Corrida do Milhão do ano passado, Ricardo Maurício foi o segundo mais veloz na gélida pista, apenas 0s031, configurando assim a dobradinha das equipes de Rosinei Campos, o Meinha.

Rafael Suzuki, Gabriel Casagrande e Cesar Ramos completaram o top-5 da sessão, que teve três Toyotas.

Átila Abreu foi o sexto colocado, seguido de Nelsinho Piquet e Rubens Barrichello, em oitavo. O atual tricampeão da Stock Car, Daniel Serra, foi apenas o 22º.

Um novo treino livre está marcado para às 14h.

Resultados

Posição Número Piloto Equipe Carro Tempo/Dif. Voltas 1 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:47.357 13 2 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 0.031 13 3 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 0.453 14 4 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 0.543 13 5 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 0.546 13 6 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 0.582 10 7 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 0.723 13 8 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 0.794 14 9 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 0.799 13 10 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.892 13 11 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.918 7 12 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1.218 9 13 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1.258 14 14 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1.273 10 15 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1.505 13 16 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 1.585 13 17 120 Vitor Baptista KTF Sports Cruze 1.679 10 18 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1.788 12 19 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 2.088 13 20 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 2.120 14 21 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 2.183 14 22 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 2.405 12 23 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 2.980 4 24 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 4.865 8 25 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 5.559 5

