A Stock Car vai realizar o principal fim de semana do ano, além da final, o que envolve a Corrida do Milhão, no Autódromo de Interlagos. Os eventos, tanto a etapa de sábado, como a corrida do domingo, não terão fãs nas arquibancadas, além de contar acesso restrito e controlado às instalações, obedecendo todos os requisitos de segurança para evitar a propagação da Covid-19.

Para que todos tenham a devida proteção, os chamados EPIs (equipamentos de proteção individual) se fazem mais do que necessários e aí entra uma das principais curiosidades do fim de semana do Milhão da Stock Car.

Galid Osman, além de representar a Shell na equipe Crown Racing na maior categoria do automobilismo brasileiro, também é proprietário da Epiflex, distribuidora de EPIs localizada em Osasco, na Grande São Paulo, que está no mercado há quase quatro anos.

“É algo novo para mim, estou há quase quatro anos nesse ramo, sendo que na Stock Car, contando as categorias de acesso, eu corro há quase 10”, disse Galid. “E calhou agora com a pandemia eu trabalhar nessa área e ser um revendedor. E é engraçado, eu fico olhando as pessoas nos boxes, usando o face shield, as luvas, o álcool em gel que eu vendi, então é engraçado conseguir unir os dois trabalhos em um só lugar.”

“Dentro do evento desse fim de semana eu tenho por volta de 12 clientes diferentes, fornecendo todos os tipos de EPI, botas, luvas, face shield, álcool em gel, totem de álcool em gel, e é bom, parece que abriram novas portas aqui dentro.”

