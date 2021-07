Bruno Baptista terminou a quinta etapa da Stock Car Pro Series, disputada neste domingo, 11, no circuito paranaense de Cascavel, em 10º lugar na primeira corrida e em sétimo lugar na segunda.

Ele largou da 13ª posição na primeira prova, que não teve incidentes e teve muitas disputas simultâneas no pelotão intermediário, inclusive a dele com Felipe Lapenna por várias voltas durante a segunda metade da prova.

Na segunda corrida, mais tumultuada, Bruno largou da pole position, em decorrência da inversão das dez primeiras posições do resultado da primeira para formar o grid. Ele se manteve em primeiro até a 10ª volta, apesar dos vários ataques que enfrentou desde o início. Foi o primeiro a entrar para o pit stop, voltou na quarta posição e protagonizou intensas disputas até a última volta.

“Foram duas corridas bem difíceis, mas bem boas. O objetivo na primeira era chegar entre os dez. Na segunda, tivemos que abastecer o carro mais do que alguns, gastamos mais tempo no pit stop, e tínhamos pneus mais gastos do que outros", disse Baptista.

"Obviamente queríamos o pódio, mas, no contexto, sair de Cascavel, que é um circuito difícil, com 25 pontos marcados me mantém na disputa pelo campeonato. Retomamos o caminho que a gente estava trilhando antes de não participar da quarta etapa por problemas no carro” completou o piloto da equipe RCM Motorsport, que tem apoio das empresas XP Private, Loctite, Oakberry, Pro Automotive, Hero, NGK do Brasil e Volt.

O piloto do Corolla #44 evoluiu da décima para a nona posição no campeonato, que continua liderado por Daniel Serra. A primeira prova foi vencida por Thiago Camilo, com Cesar Ramos em segundo e Gabriel Casagrande em terceiro lugar.

Átila Abreu venceu a segunda corrida, com Ricardo Zonta em segundo e Gabriel Casagrande em terceiro lugar. As duas próximas etapas da Stock Car Pro Series serão disputadas em Curitiba, em agosto, a sexta no dia 1º e a sétima no dia 22.

Confira como ficou a tabela, após a rodada de Cascavel, a quinta de 2021 (Top-10)

Pos. Piloto Pontos 1 Daniel Serra 160 2 Gabriel Casagrande 156 3 Cesar Ramos 143 4 Ricardo Zonta 141 5 Diego Nunes 128 6 Átila Abreu 127 7 Rubens Barrichello 121 8 Thiago Camilo 115 9 Bruno Baptista 111 10 Denis Navarro 108

Veja como foram as corridas

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.