No próximo final de semana a Stock Car Pro Series retoma as atividades da temporada 2021 com a quinta prova do ano, em Cascavel no Paraná. E a etapa terá uma novidade na pista, unindo pai e filho na mesma equipe: Dudu Barrichello substituirá Matías Rossi na Full Time, formando dupla com Rubens.

Essa será a estreia de Dudu na principal categoria do automobilismo nacional. Neste ano, o filho de Rubens Barrichello compete na Fórmula Regional Europeia, onde faz sua primeira temporada. Até o momento, a categoria já realizou cinco etapas, sendo a última em Zandvoort, na Holanda. Dudu tem um mês de folga antes da próxima corrida, em Spa Francorchamps.

De acordo com informação exclusiva do Motorsport.com, Dudu estreia na Stock com o número 191. O anúncio oficial por parte da Stock Car será feito nesta sexta (02), após os treinos livres da Fórmula 1, já que ambas as categorias são transmitidas pela Band.

Essa será a segunda etapa que Rossi perderá na temporada 2021. O piloto da Full Time não esteve no grid para a prova de abertura do ano, ocorrida em Goiânia no final de abril, devido às restrições de viagem existentes entre Brasil e Argentina naquele momento.

O motivo para a ausência de Rossi é as normas de entrada na Argentina para pessoas que vêm do Brasil. O piloto teria que cumprir um período de quarentena que inviabilizaria sua participação em outros campeonatos do automobilismo argentino que disputa. Por esse mesmo motivo, Barrichello não correrá na Argentina na próxima semana.

Nas três etapas disputadas, Rossi vem sendo presença constante na zona de pontos, tendo como melhor resultado no ano um quarto lugar na segunda corrida do sábado no Velocitta, onde foi realizada uma rodada dupla há duas semanas.

A escolha de Dudu para a vaga de Rossi se deu pelo fato do jovem piloto ser do programa da Toyota Gazoo Racing, assim como seu pai. Era uma questão de tempo até que os dois corressem juntos, mas a situação criada pela pandemia antecipou os planos.

Diferente do Velocitta, Cascavel receberá apenas uma etapa da temporada 2021, com corrida apenas no domingo. No Motorsport.com você acompanha toda a ação do fim de semana da principal categoria do automobilismo brasileiro, com transmissões em português, inglês e em russo.

