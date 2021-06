Vice-líder da Stock Car Pro Series, Bruno Baptista retornará ao palco de sua primeira vitória na categoria, em 2019, o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), para disputar as duas etapas seguintes desta temporada.

Mas em uma situação bem diferente. Naquela época, em seu segundo ano na categoria, o sonho dele era vencer uma corrida. Agora, em sua quarta temporada na Stock, a meta do piloto paulista é lutar pelo título do mais difícil campeonato do automobilismo brasileiro.

“Minha missão será sempre buscar mais vitórias e poles na Stock, mas o nosso objetivo maior agora é tentar ser o campeão de 2021, sempre respeitando todos os participantes de elevado nível da categoria”, disse Bruno.

“Mas é muito difícil disputar a liderança do campeonato com um tricampeão como o Daniel Serra, que tem mais idade, é muito experiente, e sempre tem uma carta na manga na hora da competição acirrada na pista. Pior que a gente conta na Stock, no mínimo, mais de 10 pilotos do nível dele e respeitáveis como ele”, acrescentou.

Os currículos dos dois líderes deste momento na Stock justificam a avaliação de Bruno, que tem 24 anos e é identificado como umas das mais brilhantes e jovens revelações da categoria.

“O histórico do Daniel Serra na Stock Car e em categorias de endurance é muito forte, admirável mesmo. É um grande piloto. Competir com ele na principal categoria do automobilismo brasileiro é uma honra. E estar em segundo lugar no campeonato, a apenas dois pontos do líder, é motivo de orgulho para mim, vale como referência do meu potencial e engrandece meus resultados” concluiu Bruno.

