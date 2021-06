Quase dois meses depois da etapa de abertura da Stock Car Pro Series em Goiânia, Felipe Massa finalmente teve o resultado final da corrida 2 da primeira etapa definido. O ‘novato’ da principal categoria do automobilismo brasileiro foi inocentado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela desclassificação da prova por ter tirado Gustavo Frigotto da competição.

“Após os debates, por Unanimidade, foi Conhecido o Recurso e no mérito, DADO PROVIMENTO, para anular a penalidade aplicada pelos Comissários Desportivos ao Recorrente”, diz a sentença obtida pelo Motorsport.com.

Como não houve um novo apelo em tempo concedido pelo Tribunal, a decisão é definitiva. Mais do que os quatro pontos recuperados por Massa, o piloto pode comemorar o fato de que com este resultado, ele pode utilizá-lo como descarte, o que seria impossível no caso da manutenção da desclassificação, o que prejudicaria suas pretensões no campeonato.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com antes da segunda etapa de Interlagos há um mês, Massa explicou como ocorreu o acidente com Frigotto, além de mostrar indignação pela desclassificação ‘quase inédita’ dada pelos comissários da CBA naquele momento.

“Não fiquei muito feliz com o que aconteceu, acho que desclassificação é algo muito sério”, comentou Massa. “Eu fui desclassificado uma vez na minha vida, porque eu passei no farol vermelho na saída de um pit stop no Canadá em 2007, quando eu estava atrás do (Giancarlo) Fisichella, que havia passado no vermelho e eu fui junto.”

“Dois carros que estavam à minha frente lutando por posição, eu nem estava nessa briga. Freei até antes, 14 metros, segundo a telemetria. Eu estava fazendo a curva 4 por dentro, passei o carro do Christian Hahn, e o outro carro que estava na frente (Frigotto) estava voltando da trajetória para onde eu estava, eu tentei sair, mas acabei encostando e virando ele. Eu continuei. Poderia sim ser punido, eu sou o cara mais pé no chão do mundo, mas desclassificado, nunca.”

