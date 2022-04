Carregar reprodutor de áudio

Cacá Bueno terminou o final de semana do GP Galeão, etapa que marcou o retorno da Stock Car ao Rio de Janeiro, satisfeito com a repercussão que as corridas realizadas no circuito montado no aeroporto do Galeão tiveram. Após uma semana repleta de compromissos, o piloto da Crown Racing celebrou a realização do evento, que lhe rendeu homenagens como o nome do traçado, chamado “Circuito Cacá Bueno”.

“Estou muito feliz com a homenagem”, disse Cacá. “Parabéns a todos os envolvidos, pois foi um dia inesquecível para mim e para os cariocas, é muito emocionante ver o Rio de Janeiro de volta à Stock Car. Foi bacana ter um final de semana tão agitado fora da pista, com muitas entrevistas, recebendo amigos e convidados de patrocinadores”, disse o piloto que tem os patrocínios de Itaú, iCarros, ACDelco, Red Bull, Paraflu e Grupo Souza Lima.

Na pista, o pentacampeão da Stock Car focou sua estratégia na segunda corrida, mas uma manobra evasiva para se livrar de um acidente e um longo período em bandeira amarela frustraram os seus planos. Desta forma, Cacá Bueno foca seus esforços na próxima etapa da Stock Car, marcada para o autódromo do Velocitta, que marca a prova “da casa” do time comandado por William Lube.

“Os resultados, infelizmente, não vieram. Fiz minha estratégia focado na corrida 2. Pela minha posição de largada, escapei das confusões e economizei combustível na primeira prova. Na segunda corrida, teve um Safety Car excessivamente longo, e isso igualou a estratégia com quem focou na primeira corrida, pois eles não precisaram abastecer. E ainda tive que escapar da pista na largada para evitar um acidente e também perdi algumas posições”, seguiu o piloto.

“Vamos para a próxima etapa, que será na casa da nossa equipe, no Velocitta, buscando somar pontos para o campeonato”, completou o veterano, sobre a corrida marcada para o dia 15 de maio, no autódromo localizado em Mogi Guaçu, no interior paulista.

Veja como foi:

