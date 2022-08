Stock Car: Cacá Bueno destaca fator casa no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Cacá Bueno disputa neste final de semana a oitava etapa do campeonato da Stock Car, marcada para o Velocitta, autódromo localizado na cidade de Mogi Guaçu (SP) e considerado a casa da equipe Crown Racing. O time possui a sede localizada ao lado do circuito, menos de 150 metros do traçado.

“Sem dúvida que isso acaba facilitando a logística da etapa, os mecânicos praticamente ganham um dia a mais de trabalho na oficina enquanto outras equipes estão na estrada, mas nós não temos um ganho técnico na pista, já que a Stock Car não realiza testes durante a temporada”, explica Cacá.

O pentacampeão destaca que o Chevrolet Cruze número #0 está cada vez mais competitivo e espera lutar por um lugar entre os dez melhores.

“Nós temos demonstrado evolução não só no carro, que está claramente melhor em relação ao começo da temporada, mas como equipe também. Desta forma, nossos planos para a etapa do Velocitta são os melhores possíveis, e planejo brigar para ficar entre os dez melhores”, disse Cacá.

Outro fator positivo é o fato de a categoria já ter corrido no circuito do interior paulista na atual temporada. De acordo com Cacá, isso pode ajudar o trabalho do time comandado por William Lube a encontrar o melhor setup para o carro.

“Não imagino que isso nos fará andar mais na frente, já que todos correram no Velocitta também, mas é claro que já ter acelerado nesta pista na atual temporada ajuda no sentido de sabermos por onde começar o trabalho do final de semana. Se a gente conseguir encontrar um bom ajuste inicial, teremos um caminho bom para a sequência da etapa”, completou Cacá, que correrá mais uma vez na casa da Crown Racing.

A programação da Stock Car terá início nesta sexta-feira (2), com a realização de um treino livre. O sábado contará com mais um ensaio e a classificação, enquanto o domingo é reservado para as duas corridas do final de semana, a partir das 13h10, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

VÍDEO: Análise da 'treta' entre Alonso e Hamilton em Spa

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?