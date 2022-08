Stock Car: Júlio Campos mira repetir top 5 de Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Um lugar entre os cinco primeiros colocados é o objetivo de Júlio Campos para a oitava etapa da Stock Car, agendada para este fim de semana no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Depois de chegar na quinta colocação em uma das corridas da etapa anterior, realizada no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), o piloto Lubrax | Podium Stock Car Team quer manter o embalo e posicionar seu Chevrolet Cruze #4 outra vez no top 5 da maior categoria do Brasil.

“Todos sabem que a Stock Car é muito disputada e detalhes fazem uma diferença gigantesca. Em meio a todos os desafios, porém, temos conseguido ter momentos de muita competitividade e a prova passada mostra isso”, frisou Campos.

“Andamos sempre no grupo dos 10 melhores nas duas provas disputadas em 2022 em Interlagos, o circuito preferido de quase todos, o que mostra nossa competitividade. É com esse espírito que vamos ao Velocitta”, continuou.

No circuito do interior paulista, uma das principais preocupações é com o desgaste elevado dos pneus. “O consumo de pneus deve ser um fator determinante no fim de semana e é uma dificuldade que todos esperam em função das características da pista. Temos que aproveitar cada minuto dos treinos livres para aprimorar o acerto do carro, bem como conquistar uma boa posição de largada, pois é talvez a pista mais difícil para ultrapassagens no nosso calendário”, encerrou.

As atividades da Stock Car no Velocitta começam já nesta sexta-feira (2). No sábado, ocorre a classificação, às 13h30. No domingo, as corridas iniciam às 13h, com exibição ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

A 'treta' entre Alonso e Hamilton em Spa

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?