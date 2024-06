Maior campeão em atividade da Stock Car, Cacá Bueno está de volta ao grid da principal categoria do automobilismo brasileiro neste final de semana, quando será disputada a quinta etapa do campeonato, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

O piloto da KTF Sports ficou de fora das etapas de Interlagos e de Cascavel após sofrer um acidente e fraturar uma vértebra nos treinos livres para a etapa da capital paulista, e dois meses depois, volta a pilotar o Chevrolet Cruze #0.

Durante o período em que ficou fora da Stock Car, Cacá, que tem 359 largadas na categoria, trabalhou na reabilitação para estar fisicamente apto para voltar às corridas com a melhor forma possível. Além disso, o piloto também disputou uma etapa da NASCAR Brasil, campeonato em que jamais havia corrido, visando a disputa da etapa no interior paulista neste final de semana, que contará com três corridas. Isso vai ocorrer porque a prova principal da segunda etapa da temporada, adiada pela chuva em março, será disputada na sexta-feira.

“Estou muito feliz por retornar à Stock Car. Foi muito difícil ficar de fora das últimas etapas, mas era necessário para que eu pudesse ter boas condições para este final de semana no Velocitta. Serão três corridas em um final de semana, então é uma volta com tudo, e espero ter bons resultados nas três provas”, disse Cacá.

A programação da Stock Car no Velocitta será aberta nesta sexta-feira (28), quando ocorrem o shakedown, um treino livre e a primeira corrida do final de semana, às 14h40, com grid definido pela classificação da segunda etapa. No sábado haverá mais um ensaio, a definição das posições de largada e a corrida sprint, marcada para 16h. A programação se encerra no domingo com mais uma disputa de 50 minutos. Quali e corridas terão transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

